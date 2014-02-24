Дело о крушении Ту-154 расследует центральный аппарат СК
25 декабря 2016, воскресенье, 12:15 – ИА СОЧИ-24
Дело о крушении Ту-154 расследует центральный аппарат СК
По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело о крушении самолета Ту154 Миноброны России в акватории Черного моря было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК, рассказала исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ ведомства Светлана Петренко. Она добавила, что на место уже выдвинулась группа опытных следователей и криминалистов, передает РИА Новости.Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. Минобороны опубликовало список пассажиров, находившихся на борту в момент крушения.
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Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал издевательский пост в своем "Фейсбуке" о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Он предложил принести к российскому посольству в Киеве бутылочку "Боярышника"...»