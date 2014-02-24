Депутат Рады набросился на "прокаженную" Савченко

Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны". С соответствующей просьбой он обратился к руководству украинского парламента. "Прошу председателя ВР Андрея Парубия отсадить от меня эту… Надю Савченко. Или (в соответствии с регламентом) меня от нее, могу и не заметить, что она женщина…. Хотя бы на одно место справа, для образования охранно-санитарной зоны – чтобы и руками самопроизвольно не дотянуться", – написал Денисенко на своей странице в Facebook.Таким образом депутат отреагировал на недавнюю поездку своей коллеги в Донбасс. Савченко прибыла туда 24 февраля договариваться об условиях обмена пленными между Украиной и тамошними самопровозглашенными республиками. Сам факт поездки нардепа в Донбасс вызвал настоящий шквал истерики как со стороны украинских СМИ, так и среди политиков. На своей пресс-конференции по итогам поездки Савченко отметила хорошее обращение с украинскими военнопленными в исправительной колонии в Макеевке. Однако эффект разорвавшей бомбы произвело заявление нардепа, которая рассказала о своих совместных стрельбах с военными Донецкой республики. "Постреляла с дэнээровцами на учебных стрельбах. Они прекрасные ребята. Мы вполне можем дружить и прекрасно сосуществовать в рамках единого государства", – заявила Савченко. После этого на парламентария посыпался очередной вал обвинений в "предательстве" и "сговоре с сепаратистами". При этом еще в середине декабря 2016 года Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" в Верховной раде. Поводом стала ее тогдашняя встреча в Минске с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Парламентария обвинили в госизмене. Савченко же в ответ на это заявила, что всего лишь хочет решить гражданский конфликт в стране путем мирных переговоров.
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Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны"...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. По словам чиновника, их выпуск планируется в апреле, а минимальное вложение составит 30 тысяч рублей...»
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»