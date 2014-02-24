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Депутаты поздравили первую женщину-космонавта
6 марта 2017, понедельник, 16:46 – ИА СОЧИ-24
Дню рождения Валентины Терешковой посвящена выставка,
открывшаяся в здании парламента. Экскурсоводом по экспозиции "Чайка.
Первый полет" для депутатов стала сама первая женщина-космонавт. Она не
только поделилась с коллегами воспоминаниями, но и пригласила их вступить в
отряд покорителей космоса.В числе экспонатов выставки – скафандр первой
женщины-космонавта, кресло-катапульта, медали и многое другое. Терешкова
призналась, что на нее нахлынули воспоминания о том, что было 50 с лишним лет
назад. "В космосе Валентина Владимировна была одна, и до сих
пор этот рекорд не побит. Счастья, здоровья, и желаем, чтобы сюда вы приходили
с таким же настроением, как осваивали космос", – поздравил юбиляра
председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вы рисковали. На выставке мы
увидели: этот риск был настолько большой, что вы могли не вернуться. Но мы
рады, что вы с нами. И оставайтесь с нами как можно дольше!", – заключил
спикер парламента.Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей
Неверов рассказал, что в адрес парламента пришли 8 тысяч открыток. Это теплые поздравления
от россиян знаменитой "Чайке". Как отметил Неверов, открытки
продолжают приходить со всех концов страны. С пожеланиями юбиляру обратился также лидер КПРФ Геннадий
Зюганов. "После полета Гагарина, а затем и Терешковой ни у кого не
осталось сомнений что наша техника, наши мужчины и наши женщины первые!" –
заявил руководитель коммунистов. Глава "Справедливой России" Сергей
Миронов, в свою очередь, назвал Терешкову "великой женщиной". "Первый
выход человека в космос, первая женщина в космосе – это все делала наша страна.
После было много чего и будет еще много, мы увидим освоение других планет, но
никто не повторит ее подвиг!", – сказал лидер эсеров. Валентина Николаевна призналась, что было тяжело. Однако
космонавты знали, что они работают для того, чтобы прославить страну и не дать конкурентам
выйти вперед. "Это было жесткое соревнование между двумя системами, двумя
странами, но я хочу сказать, что большое счастье – прокладывать дорогу в космос",
– сказала Терешкова. И поинтересовалась с улыбкой, не желает ли кто из
депутатов вступить в отряд космонавтов."Мы сразу даем вам: Дегтярев Михаил Владимирович,
выпускник Самарского аэрокосмического университета", – отреагировал лидер
ЛДПР. Владимир Жириновский заявил, что и сам готов лететь с Терешковой – хоть на
Марс.
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