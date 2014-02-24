Депутаты поздравили первую женщину-космонавта

6 марта 2017, понедельник, 16:46 – ИА СОЧИ-24



Депутаты поздравили первую женщину-космонавта

Валентина Терешкова пригласила депутатов Госдумы вступить в отряд космонавтов. Первой в мире женщине, преодолевшей земное притяжение, исполнилось 80 лет. С юбилеем Валентину Николаевну поздравили коллеги-парламентарии.Дню рождения Валентины Терешковой посвящена выставка,открывшаяся в здании парламента. Экскурсоводом по экспозиции "Чайка.Первый полет" для депутатов стала сама первая женщина-космонавт. Она нетолько поделилась с коллегами воспоминаниями, но и пригласила их вступить вотряд покорителей космоса.В числе экспонатов выставки – скафандр первойженщины-космонавта, кресло-катапульта, медали и многое другое. Терешковапризналась, что на нее нахлынули воспоминания о том, что было 50 с лишним летназад. "В космосе Валентина Владимировна была одна, и до сихпор этот рекорд не побит. Счастья, здоровья, и желаем, чтобы сюда вы приходилис таким же настроением, как осваивали космос", – поздравил юбилярапредседатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вы рисковали. На выставке мыувидели: этот риск был настолько большой, что вы могли не вернуться. Но мырады, что вы с нами. И оставайтесь с нами как можно дольше!", – заключилспикер парламента.Вице-спикер Госдумы от "Единой России" СергейНеверов рассказал, что в адрес парламента пришли 8 тысяч открыток. Это теплые поздравленияот россиян знаменитой "Чайке". Как отметил Неверов, открыткипродолжают приходить со всех концов страны. С пожеланиями юбиляру обратился также лидер КПРФ ГеннадийЗюганов. "После полета Гагарина, а затем и Терешковой ни у кого неосталось сомнений что наша техника, наши мужчины и наши женщины первые!" –заявил руководитель коммунистов. Глава "Справедливой России" СергейМиронов, в свою очередь, назвал Терешкову "великой женщиной". "Первыйвыход человека в космос, первая женщина в космосе – это все делала наша страна.После было много чего и будет еще много, мы увидим освоение других планет, ноникто не повторит ее подвиг!", – сказал лидер эсеров. Валентина Николаевна призналась, что было тяжело. Однакокосмонавты знали, что они работают для того, чтобы прославить страну и не дать конкурентамвыйти вперед. "Это было жесткое соревнование между двумя системами, двумястранами, но я хочу сказать, что большое счастье – прокладывать дорогу в космос",– сказала Терешкова. И поинтересовалась с улыбкой, не желает ли кто издепутатов вступить в отряд космонавтов."Мы сразу даем вам: Дегтярев Михаил Владимирович,выпускник Самарского аэрокосмического университета", – отреагировал лидерЛДПР. Владимир Жириновский заявил, что и сам готов лететь с Терешковой – хоть наМарс.

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