Дерево убило 19 человек в Гане

На популярных водопадах Кинтампо в Гане во время шторма упало большое дерево. В результате погибли 19 человек, сообщает "Газета.ru". Большинство жертв трагедии – местные старшеклассники, остальные – туристы.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала фотографии, сделанные в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с японским коллегой Фумио Кисидой в Токио. В комментарии она пошутила, что российский чиновник ходит по воде...»
Самолет Boeing 767 британской авиакомпании Titan Airways с еврейскими паломниками на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Верующие мужественно перенесли аварийную ситуацию и, воспользовавшись моментом, обратились к богу...»
В условиях кризиса россияне стали экономить не только на одежде и продуктах, но и на услугах ЖКХ. Благодаря сокращению количества потребляемой электроэнергии и воды в 2016 году счет за коммуналку снизился на 10%...»
Официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала фотографии, сделанные в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с японским коллегой Фумио Кисидой в Токио. В комментарии она пошутила, что российский чиновник ходит по воде...»
Самолет Boeing 767 британской авиакомпании Titan Airways с еврейскими паломниками на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Верующие мужественно перенесли аварийную ситуацию и, воспользовавшись моментом, обратились к богу...»
В условиях кризиса россияне стали экономить не только на одежде и продуктах, но и на услугах ЖКХ. Благодаря сокращению количества потребляемой электроэнергии и воды в 2016 году счет за коммуналку снизился на 10%...»