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Дети ограбили и сожгли три дома в Кирове
3 апреля 2017, понедельник, 09:44 – СОЧИ-24
На преступление хулиганы решились во время каникул. Оба мальчика
– неуспевающие, и ходили во внеучебное время исправлять в школу свои двойки.Так, 30
марта ученики пришли на занятия биологией. Преподаватель немного задержался, и
ребята решили прогуляться. Они пошли на Северную Садовую улицу, где и совершили
преступления. Сначала они забрались в один дачный дом, похитили имущество, а
затем подожгли его, передает Life.ru.Так малолетние
хулиганы поступили и еще с двумя домами. Хозяйка одного из домов Галина И.
рассказала, что соседи видели мальчишек, которые подожгли ее дом. "Позвонила
соседка, сказала, что, похоже, горит наш дом. Побежали сын, муж. Мы приехали —
там милиция, пожарные, кинологи, мы там были долго", – делится женщина.Сейчас
устанавливается сумма причиненного мальчишками ущерба. Хулиганы вместе с
родителями допрошены полицейскими. В данный момент решается вопрос об отказе в
возбуждении уголовных дел на хулиганов.Материал дополняется
Источник:
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