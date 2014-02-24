Дети ограбили и сожгли три дома в Кирове

3 апреля 2017, понедельник, 09:44 – СОЧИ-24



Дети ограбили и сожгли три дома в Кирове

В Кирове двое школьников, которым еще не исполнилось 14 лет, ограбили и сожгли три дома. Из-за своего возраста шестиклассники могут избежать наказания.На преступление хулиганы решились во время каникул. Оба мальчика– неуспевающие, и ходили во внеучебное время исправлять в школу свои двойки.Так, 30марта ученики пришли на занятия биологией. Преподаватель немного задержался, иребята решили прогуляться. Они пошли на Северную Садовую улицу, где и совершилипреступления. Сначала они забрались в один дачный дом, похитили имущество, азатем подожгли его, передает Life.ru.Так малолетниехулиганы поступили и еще с двумя домами. Хозяйка одного из домов Галина И.рассказала, что соседи видели мальчишек, которые подожгли ее дом. "Позвониласоседка, сказала, что, похоже, горит наш дом. Побежали сын, муж. Мы приехали —там милиция, пожарные, кинологи, мы там были долго", – делится женщина.Сейчасустанавливается сумма причиненного мальчишками ущерба. Хулиганы вместе сродителями допрошены полицейскими. В данный момент решается вопрос об отказе ввозбуждении уголовных дел на хулиганов.Материал дополняется

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