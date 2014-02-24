Дежурная предотвратила крушение поезда в московском метро
15 февраля 2017, среда, 12:01 – ИА СОЧИ-24
Дежурная предотвратила крушение поезда в московском метро
На станции "Октябрьское Поле" Таганско-Краснопресненской линии дежурная предотвратила аварию. Заподозрив, что пути неисправны, она вызвала ремонтную бригаду. Работницу метрополитена насторожили посторонние шумы на путях, сообщает Life.ru. Заметив, что звук стрелочного перевода отличается от обычного, Елена попросила ремонтников проверить рельсы на наличие повреждений.Опасения подтвердились: у стрелки слетели крепежи. "Была выкручена гайка в районе левого остряка, ослабленные крепления болтались и постукивали о металл, что и услышала дежурная", – пояснил специалист. По его словам, неисправность могла привести к самопроизвольному переводу стрелки и аварии. Напомним, что в 2014 году из-за ненадежного крепления стрелки произошла трагедия на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии. Тогда погибли 24 человека, пострадали более 250.А в октябре 2015 года на "Коломенской" следователь московской полиции Антонина Пантелеева спасла пассажира, потерявшего сознание и упавшего на пути. Вместе с одним из очевидцев она спрыгнула на рельсы и успела поднять мужчину на платформу за три минуты до прибытия поезда.
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