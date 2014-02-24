Диане Шурыгиной предложили миллион

17 марта 2017, пятница, 18:44 – ИА СОЧИ-24



Диане Шурыгиной предложили миллион

Скандально известную 17-летнюю жертву изнасилования Диану Шурыгину пригласил сняться в своем клипе автор нашумевшего музыкального видео про золотой iPhone Слава Левит. За участие в проекте девушке предложили миллион рублей.Девушкепредложили эпизодическую роль в клипе, посвященном семейным ценностям. Дианапообещала подумать над этим. Через родителей она сообщила Левиту, что сначалаей необходимо договориться с новым ассистентом по продвижению.Гонорар за съемкив клипе вдвое больше оплаты за участие Шурыгиной в телешоу"Пусть говорят", передает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник. Сообщается,что, вероятнее всего, девушка примет заманчивое предложение "на миллион".В настоящее время Диана ищетперсонального менеджера, ведь ульяновская студентка стала знаменита на всюРоссию и получает массу предложений коммерческого характера. Недавно жертваизнасилования записала видео про замкнутых подростков. В нем Шурыгина призвалабольше уделять внимания близким.Ранееодин из самых популярных российских видеоблогеров Enjoykin смонтировал клип о тяжелой доле Дианы Шурыгиной. Напомним,изнасилованная 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке 20-летним СергеемСеменовым девушка стала известна после программы "Пусть говорят" на Первомканале. Там Диана в подробностях рассказала свою историю. Об этом было снятопять выпусков популярного ток-шоу, побивших рейтинговые рекорды.

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