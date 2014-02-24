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Диане Шурыгиной предложили миллион

17 марта 2017, пятница, 18:44 – ИА СОЧИ-24

Диане Шурыгиной предложили миллион
Диане Шурыгиной предложили миллион
Скандально известную 17-летнюю жертву изнасилования Диану Шурыгину пригласил сняться в своем клипе автор нашумевшего музыкального видео про золотой iPhone Слава Левит. За участие в проекте девушке предложили миллион рублей.
Девушке
предложили эпизодическую роль в клипе, посвященном семейным ценностям. Диана
пообещала подумать над этим. Через родителей она сообщила Левиту, что сначала
ей необходимо договориться с новым ассистентом по продвижению.

Гонорар за съемки
в клипе вдвое больше оплаты за участие Шурыгиной в телешоу
"Пусть говорят", передает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник. Сообщается,
что, вероятнее всего, девушка примет заманчивое предложение "на миллион".

В настоящее время Диана ищет
персонального менеджера, ведь ульяновская студентка стала знаменита на всю
Россию и получает массу предложений коммерческого характера. Недавно жертва
изнасилования записала видео про замкнутых подростков. В нем Шурыгина призвала
больше уделять внимания близким.

Ранее
один из самых популярных российских видеоблогеров Enjoykin смонтировал клип о тяжелой доле Дианы Шурыгиной. Напомним,
изнасилованная 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке 20-летним Сергеем
Семеновым девушка стала известна после программы "Пусть говорят" на Первом
канале. Там Диана в подробностях рассказала свою историю. Об этом было снято
пять выпусков популярного ток-шоу, побивших рейтинговые рекорды.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:45
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сегодня, 19:14
Как выжить в информационной войне

В Москве завершил свою работу двухдневный международный форум "Медиаобразование в педагогической сфере: опыт и новые подходы к управлению". В рамках мероприятия политики, общественные деятели, ученые и педагоги обсудили вопросы повышения уровня медийной грамотности и противодействия информационным атакам...»

сегодня, 19:14
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