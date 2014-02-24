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Диану Шурыгину вывели на чистую воду
15 марта 2017, среда, 16:14 – ИА СОЧИ-24
Слова и поведение Дианы
на пяти выпусках передачи "Пусть говорят", благодаря которым она
стала известной на всю страну, вызвали у многих зрителей сомнение в том, что
девушка говорит правду. Эксперт по лжи посмотрел шоу, чтобы выяснить это.
"Я посмотрел две
передачи и сразу увидел, что Диана лжет", – цитирует Анищенко E1.RU. Теперь мужчина
помогает семье осужденного на три года Сергея Семенова доказать, что Шурыгина
говорила неправду.
Эксперт проанализировал,
где именно, по его мнению, врет Диана. Кроме того, Илья Анищенко записал четыре
спецвыпуска, посвященных разоблачению девушки. Вскоре появятся следующие.
"Мы сняли этот коттедж (где
проходила пьяная вечеринка – прим. ред.), приехали туда со свидетелями, провели
эксперимент. Из всего проанализированного я могу с уверенностью сказать, что
никакого изнасилования там не было, был пьяный секс", – делится Анищенко. Он
заявил, ссылаясь на слова очевидцев, что Диана приставала ко всем парням, преувеличила
свой возраст.
По словам эксперта
по лжи, студентка перед вечеринкой сказала одной из подруг, что едет "бухать и
заниматься сексом". "В итоге она соблазнила Сергея, зашла в комнату, он зашел
за ней", – резюмировал специалист. Кроме того, Анищенко подчеркнул, что если бы
Диана звала на помощь, кричала, то это слышали бы все находившиеся в коттедже
гости.
Специалист считает,
что подозрительным является и то, что Шурыгина перед половым актом успела снять
носки. Он отмечает, что после секса Семенов потерял к ней интерес и вышел из
комнаты, и Диана вышла за ним, продолжив пить водку.
Опровергает Анищенко
и то, что девушка уснула. "Никто у нее никаких повреждений, кроме растрепанных
волос, не видел. А потом она занималась сексом со вторым парнем. Ее видели с
ним в разных комнатах, голой, в разных позах. Этот же парень потом позвонил ее
родителям, сказал, чтобы забрали пьяную дочь", – утверждает эксперт по лжи.
После того, как
родители забрали Диану с вечеринки, отругав ее за плохое поведение, она сказала
им, что ее изнасиловали. Тогда-то семья поехала в полицию писать заявление.
По словам Ильи
Анищенко, Сергей написал явку с повинной, в которой указал, что все было по
обоюдному желанию. У второго парня – Александра Рухлина появился адвокат,
который его защитил, а у Сергея был государственный адвокат.
Напомним, сначала
суд дал Сергею Семенову восемь лет и три месяца. Затем суд принял во внимание
то, что парень не знал о возрасте Дианы, и сократил срок до трех лет.
Источник:
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