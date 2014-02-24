Диану Шурыгину вывели на чистую воду

15 марта 2017, среда, 16:14 – ИА СОЧИ-24



Диану Шурыгину вывели на чистую воду

Эксперт по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко разоблачил 17-летнюю Диану Шурыгину, изнасилованную 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Специалист поймал семью девушки на противоречиях.Слова и поведение Дианына пяти выпусках передачи "Пусть говорят", благодаря которым онастала известной на всю страну, вызвали у многих зрителей сомнение в том, чтодевушка говорит правду. Эксперт по лжи посмотрел шоу, чтобы выяснить это."Я посмотрел двепередачи и сразу увидел, что Диана лжет", – цитирует Анищенко E1.RU. Теперь мужчинапомогает семье осужденного на три года Сергея Семенова доказать, что Шурыгинаговорила неправду.Эксперт проанализировал,где именно, по его мнению, врет Диана. Кроме того, Илья Анищенко записал четыреспецвыпуска, посвященных разоблачению девушки. Вскоре появятся следующие."Мы сняли этот коттедж (гдепроходила пьяная вечеринка – прим. ред.), приехали туда со свидетелями, провелиэксперимент. Из всего проанализированного я могу с уверенностью сказать, чтоникакого изнасилования там не было, был пьяный секс", – делится Анищенко. Онзаявил, ссылаясь на слова очевидцев, что Диана приставала ко всем парням, преувеличиласвой возраст.По словам экспертапо лжи, студентка перед вечеринкой сказала одной из подруг, что едет "бухать изаниматься сексом". "В итоге она соблазнила Сергея, зашла в комнату, он зашелза ней", – резюмировал специалист. Кроме того, Анищенко подчеркнул, что если быДиана звала на помощь, кричала, то это слышали бы все находившиеся в коттеджегости.Специалист считает,что подозрительным является и то, что Шурыгина перед половым актом успела снятьноски. Он отмечает, что после секса Семенов потерял к ней интерес и вышел изкомнаты, и Диана вышла за ним, продолжив пить водку.Опровергает Анищенкои то, что девушка уснула. "Никто у нее никаких повреждений, кроме растрепанныхволос, не видел. А потом она занималась сексом со вторым парнем. Ее видели сним в разных комнатах, голой, в разных позах. Этот же парень потом позвонил ееродителям, сказал, чтобы забрали пьяную дочь", – утверждает эксперт по лжи.После того, какродители забрали Диану с вечеринки, отругав ее за плохое поведение, она сказалаим, что ее изнасиловали. Тогда-то семья поехала в полицию писать заявление.По словам ИльиАнищенко, Сергей написал явку с повинной, в которой указал, что все было пообоюдному желанию. У второго парня – Александра Рухлина появился адвокат,который его защитил, а у Сергея был государственный адвокат.Напомним, сначаласуд дал Сергею Семенову восемь лет и три месяца. Затем суд принял во вниманието, что парень не знал о возрасте Дианы, и сократил срок до трех лет.

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