Диско-сварщик поразил московских водителей

Столичный сварщик стал героем Сети после того, как исполнил зажигательный танец в центре Москвы. Тень танцующего человека попала в объектив видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля. Видео с необычным танцем на Бульварном кольце уже набрало в Youtube более 80 тысяч просмотров. Однако кем на самом деле работает "диско-сварщик" неизвестно. Свое прозвище мужчина получил благодаря вспышкам сварочного аппарата, на фоне которых исполнялся танец.
Репутация Украины сильно пострадает, если власти страны не пустят на конкурс "Евровидение-2017" российскую исполнительницу Юлию Самойлову. Если такое произойдет, то Киев подыграет исключительно своим недоброжелателям...»
Репутация Украины сильно пострадает, если власти страны не пустят на конкурс "Евровидение-2017" российскую исполнительницу Юлию Самойлову. Если такое произойдет, то Киев подыграет исключительно своим недоброжелателям...»