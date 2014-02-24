Дочь Трампа осудили за фото в Овальном кабинете

Дочь американского президента Иванка Трамп опубликовала в соцсети Twitter фотографию, на которой она сидит за рабочим столом в Овальном кабинете, а за ее спиной стоят Дональд Трамп и премьер Канады Джастин Трюдо. Далеко не все пользователи Сети одобрили присутствие девушки на этой встрече. Фотография Иванки Трамп вызвала бурную реакцию у пользователей социальных сетей. Им не понравился комментарий: "Великолепная дискуссия с двумя мировыми лидерами о важности женщин, у которых есть место за столом!" Многие обрушились с критикой на дочь Дональда Трампа. Основным аргументом стало то, что на самом деле она не имеет права сидеть в президентском кресле. Один из пользователей отметил, что Иванке стоило найти иное место для отдыха и развлечений. "Для тебя неподобающе и неэтично посещать такие мероприятия. Скоро мы узнаем, законно ли это", – согласился с ним другой комментатор. Некоторые сравнили Иванку Трамп с Челси Клинтон, которая, по их словам, тоже пользуется популярностью родителей: "Сколько еще в администрации президента будет проходить день "Приведи дочь на работу"?" Впрочем, у дочери американского лидера нашлись и защитники. Они расценили фразу Иванки как начало дискуссии о расширении прав и свобод женщин. Создатель фейкового аккаунта Дональда Трампа опубликовал под снимком Иванки опрос. Пользователям предлагалось выбрать, что будут делать либералы, увидев это фото. Голоса распределились поровну между вариантами "плакать" и "жаловаться маме". Напомним, бывшая модель и предпринимательница Иванка Трамп является старшей дочерью главы Соединенных Штатов. Недавно она объявила об уходе из бизнеса и переезде вместе с мужем и детьми в Белый дом.
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Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»