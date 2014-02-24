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Дочь Трампа осудили за фото в Овальном кабинете

15 февраля 2017, среда, 14:01 – ИА СОЧИ-24

Дочь Трампа осудили за фото в Овальном кабинете
Дочь Трампа осудили за фото в Овальном кабинете
Дочь американского президента Иванка Трамп опубликовала в соцсети Twitter фотографию, на которой она сидит за рабочим столом в Овальном кабинете, а за ее спиной стоят Дональд Трамп и премьер Канады Джастин Трюдо. Далеко не все пользователи Сети одобрили присутствие девушки на этой встрече.
Фотография Иванки Трамп вызвала бурную реакцию у пользователей социальных сетей. Им не понравился комментарий: "Великолепная дискуссия с двумя мировыми лидерами о важности женщин, у которых есть место за столом!" Многие обрушились с критикой на дочь Дональда Трампа. Основным аргументом стало то, что на самом деле она не имеет права сидеть в президентском кресле. Один из пользователей отметил, что Иванке стоило найти иное место для отдыха и развлечений. "Для тебя неподобающе и неэтично посещать такие мероприятия. Скоро мы узнаем, законно ли это", – согласился с ним другой комментатор. Некоторые сравнили Иванку Трамп с Челси Клинтон, которая, по их словам, тоже пользуется популярностью родителей: "Сколько еще в администрации президента будет проходить день "Приведи дочь на работу"?" Впрочем, у дочери американского лидера нашлись и защитники. Они расценили фразу Иванки как начало дискуссии о расширении прав и свобод женщин. Создатель фейкового аккаунта Дональда Трампа опубликовал под снимком Иванки опрос. Пользователям предлагалось выбрать, что будут делать либералы, увидев это фото. Голоса распределились поровну между вариантами "плакать" и "жаловаться маме". Напомним, бывшая модель и предпринимательница Иванка Трамп является старшей дочерью главы Соединенных Штатов. Недавно она объявила об уходе из бизнеса и переезде вместе с мужем и детьми в Белый дом.  

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:45
Госдума аккуратно подходит к изменению законов

Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»

вчера, 21:46
Грабители с топорами напали на салон связи в Москве

Вечером 15 февраля неизвестные напали на салон связи неподалеку от станции метро "Нахимовский проспект" на юго-западе Москвы..»

вчера, 21:45
Трамп нашел замену сбежавшему советнику

Президент США Дональд Трамп выбрал себе нового советника по национальной безопасности..»

вчера, 21:45
Минобороны показало истребители Су-35С в деле

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами сверхманевренных истребителей Су-35С. На кадрах можно наблюдать взлет, посадку и элементы пилотажа...»

вчера, 21:14
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»

вчера, 20:46
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вчера, 20:30
Медведев подготовил россиянкам необычный подарок к 8 марта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»

вчера, 20:30
Экс-губернатора Белых перевели в больницу "Матросской тишины"

Бывший губернатор Кировский области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, был переведен из СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской тишины"..»
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