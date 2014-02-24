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Додон загладил вину перед Путиным

17 марта 2017, пятница, 19:31 – ИА СОЧИ-24

Додон загладил вину перед Путиным
Додон загладил вину перед Путиным
Президент Молдавии Игорь Додон привез в подарок Владимиру Путину несколько ящиков дорогого, выдержанного вина. На встрече с российским президентом в Москве молдавский лидер предложил обсудить недавний досадный случай дипломатического демарша.
Игорь Додон находится в Москве по приглашению Общероссийской
общественной организации "Деловая Россия" для участия в бизнес-форуме "Россия —
Молдавия: новые точки роста". Сегодня, 17 марта он встречался с президентом России
Владимиром Путиным и обсуждал недавний дипломатический демарш.Додон возложил вину за него на правительство и парламент.
"Вы знаете мою позицию. Мы категорически против таких демаршей",
-  сказал президент Молдавии. Затем он перешел
к неофициальной части своего выступления, рассказав Владимиру Путину о подарке,
который привез в Москву."У вас есть своя коллекция в Крикове еще с 2002 года. Я
привез несколько десятков бутылок вина из вашей личной коллекции", – сказал
Игорь Додон.
Владимир Путин на неожиданный подарок ответил шуткой. "Мое же мне привезли", – заметил российский президент.
Уже после переговоров с Путиным молдавский лидер написал у
себя на странице в Facebook:
"Черная полоса в отношениях между двумя странами завершается, начинается
белая. Наша задача – восстановление полноценного стратегического партнерства с
Россией и привлечение российских инвестиций в экономику Молдовы".
9 марта 2017 года правительство Молдавии рекомендовало
государственным служащим не ездить в командировки в Россию и через ее территорию из-за
якобы многочисленных случаев задержания молдавских чиновников в нашей стране. Позднее
посольство России в Молдавии получило ноту от молдавского МИДа относительно
ситуации вокруг пребывания на территории России официальных лиц Молдавии. Новый президент Молдавии не раз заявлял, что считает
жизненно важным восстановление отношений с Россией. Свой первый государственный
визит после избрания Игорь Додон совершил именно в Москву.
Напомним, что социалист Игорь Додон занял высший пост в
Молдавии в ноябре 2016 года по итогам первых всенародных выборов: до этого
президента избирал парламент. Свою кампанию он построил на заявлениях о
необходимости наладить стратегические отношения с Россией, присоединить
Молдавию к Евразийскому экономическому союзу и прекратить процесс
евроинтеграции.
Но проблема заключается в том, что Молдавия – парламентская
республика, где полномочия президента ограниченны, а внутренние политические
противоречия не раз выплескивались на улицы. Большинство органов власти в
стране находятся под контролем прозападных сил, поэтому выполнить обещания
Додону будет непросто. Последний дипломатический демарш продемонстрировал
первое серьезное столкновение Додона со своим же правительством.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Додон загладил вину перед Путиным

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