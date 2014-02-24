Додон загладил вину перед Путиным

17 марта 2017, пятница, 19:31 – ИА СОЧИ-24



Додон загладил вину перед Путиным

Президент Молдавии Игорь Додон привез в подарок Владимиру Путину несколько ящиков дорогого, выдержанного вина. На встрече с российским президентом в Москве молдавский лидер предложил обсудить недавний досадный случай дипломатического демарша.Игорь Додон находится в Москве по приглашению Общероссийскойобщественной организации "Деловая Россия" для участия в бизнес-форуме "Россия —Молдавия: новые точки роста". Сегодня, 17 марта он встречался с президентом РоссииВладимиром Путиным и обсуждал недавний дипломатический демарш.Додон возложил вину за него на правительство и парламент."Вы знаете мою позицию. Мы категорически против таких демаршей",- сказал президент Молдавии. Затем он перешелк неофициальной части своего выступления, рассказав Владимиру Путину о подарке,который привез в Москву."У вас есть своя коллекция в Крикове еще с 2002 года. Япривез несколько десятков бутылок вина из вашей личной коллекции", – сказалИгорь Додон.Владимир Путин на неожиданный подарок ответил шуткой. "Мое же мне привезли", – заметил российский президент.Уже после переговоров с Путиным молдавский лидер написал усебя на странице в Facebook:"Черная полоса в отношениях между двумя странами завершается, начинаетсябелая. Наша задача – восстановление полноценного стратегического партнерства сРоссией и привлечение российских инвестиций в экономику Молдовы".9 марта 2017 года правительство Молдавии рекомендовалогосударственным служащим не ездить в командировки в Россию и через ее территорию из-заякобы многочисленных случаев задержания молдавских чиновников в нашей стране. Позднеепосольство России в Молдавии получило ноту от молдавского МИДа относительноситуации вокруг пребывания на территории России официальных лиц Молдавии. Новый президент Молдавии не раз заявлял, что считаетжизненно важным восстановление отношений с Россией. Свой первый государственныйвизит после избрания Игорь Додон совершил именно в Москву.Напомним, что социалист Игорь Додон занял высший пост вМолдавии в ноябре 2016 года по итогам первых всенародных выборов: до этогопрезидента избирал парламент. Свою кампанию он построил на заявлениях онеобходимости наладить стратегические отношения с Россией, присоединитьМолдавию к Евразийскому экономическому союзу и прекратить процессевроинтеграции.Но проблема заключается в том, что Молдавия – парламентскаяреспублика, где полномочия президента ограниченны, а внутренние политическиепротиворечия не раз выплескивались на улицы. Большинство органов власти встране находятся под контролем прозападных сил, поэтому выполнить обещанияДодону будет непросто. Последний дипломатический демарш продемонстрировалпервое серьезное столкновение Додона со своим же правительством.

СОЧИ 24