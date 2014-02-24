|25 декабря, воскресенье
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154
25 декабря 2016, воскресенье, 11:14 – ИА СОЧИ-24
По словам
источника в силовых структурах, Елизавета Глинка вечером 24 декабря была в
аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в
Латакии, передает ТАСС. В воскресенье, 25 декабря, она должна посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где была полгода назад."Список
пассажиров, находившихся на борту Ту-154 Минобороны России.
Международная общественная организация "Справедливая помощь": 1. Глинка
Е.П.", – указывается на сайте Минобороны.Доктор Лиза известна как благотворитель. Она активно помогала жертвам военных конфликтов.
"Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце
отказывается в это верить... Мы знали, что она должна была лететь в
Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский
госпиталь в Латакии", – заявил глава президентского Совета по правам
человека Михаил Федотов.
Ранее источник, близкий к ее окружению сообщал, что Доктор Лиза не
летела на борту разбившегося ТУ-154. По его словам, она летела на этом
самолете из Москвы в Сочи, но в Сирию не полетела.
По уточненным данным, на борту были 92 человека. Среди пассажиров находились съемочные
группы Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ. Также в самолете были участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова – полный состав балетной труппы.
Согласно списку, в самолете были художественный руководитель Ансамбля имени Александрова
Александр Халилов и директор департамента культуры Минобразования Антон
Губанков.
Как писали Dni.ru, самолет Минобороны упал в Черное море рано утром 25 декабря. Спецслужбы уже исключили версию теракта на борту. В море
обнаружены обломки самолета, находят тела погибших. В экстренных службах сообщили, что в район поиска Ту-154 из
аэропорта Сочи вылетел Ми-8, также в готовность приведены вертолеты
Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике, семь морских судов ведут поиск в
акватории Черного моря. К поискам присоединился пограничный катер
"Жемчуг", катер "Алиот" и "Валерий Замараев". К выходу готовится из
Туапсе морской буксир "Атлант".
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.