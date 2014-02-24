Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154

25 декабря 2016, воскресенье, 11:14 – ИА СОЧИ-24



Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, есть в списках находившихся на борту Ту-154 пассажиров. Такие данные приводит сайт Минобороны России.По словамисточника в силовых структурах, Елизавета Глинка вечером 24 декабря была ваэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром вЛатакии, передает ТАСС. В воскресенье, 25 декабря, она должна посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где была полгода назад."Списокпассажиров, находившихся на борту Ту-154 Минобороны России.Международная общественная организация "Справедливая помощь": 1. ГлинкаЕ.П.", – указывается на сайте Минобороны.Доктор Лиза известна как благотворитель. Она активно помогала жертвам военных конфликтов."Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердцеотказывается в это верить... Мы знали, что она должна была лететь вСирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетскийгоспиталь в Латакии", – заявил глава президентского Совета по правамчеловека Михаил Федотов.Ранее источник, близкий к ее окружению сообщал, что Доктор Лиза нелетела на борту разбившегося ТУ-154. По его словам, она летела на этомсамолете из Москвы в Сочи, но в Сирию не полетела.По уточненным данным, на борту были 92 человека. Среди пассажиров находились съемочныегруппы Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ. Также в самолете были участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова – полный состав балетной труппы.Согласно списку, в самолете были художественный руководитель Ансамбля имени АлександроваАлександр Халилов и директор департамента культуры Минобразования АнтонГубанков.Как писали Dni.ru, самолет Минобороны упал в Черное море рано утром 25 декабря. Спецслужбы уже исключили версию теракта на борту. В мореобнаружены обломки самолета, находят тела погибших. В экстренных службах сообщили, что в район поиска Ту-154 изаэропорта Сочи вылетел Ми-8, также в готовность приведены вертолетыКа-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике, семь морских судов ведут поиск вакватории Черного моря. К поискам присоединился пограничный катер"Жемчуг", катер "Алиот" и "Валерий Замараев". К выходу готовится изТуапсе морской буксир "Атлант".

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