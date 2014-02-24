Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище

В президентском Совете по правам человека назвали дату похорон благотворителя Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Траурная церемония состоится 16 января в 10:00 мск.Глинка будет похоронена на Новодевичьем кладбище, передает сетевое издание m24.ru. Напомним, что она погибла в результате крушения самолета Минобороны Ту-154 в Черном море.
В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»
В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»