Доктора Лизу спасли от смерти в Ту-154

25 декабря 2016, воскресенье, 09:46 – ИА СОЧИ-24



Доктора Лизу спасли от смерти в Ту-154

Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.По информации Life.ru, она могла не вылететь на рухнувшем Ту-154. По данным издания, Доктор Лиза находилась в списках пассажиров, но, возможно, не прошла предполетный контроль, в связи с чем не попала на борт. "Не прошла контроль, из списков ее убрали", – рассказал источник в Министерстве обороны. При этом пресс-секретарь Глинка, пока не подтверждает, но и не опровергает данные новости. Он подчеркнул, что не располагает информацией о возможном пребывании Глинки на борту разбившегося самолета.Доктор Лиза - директор международной общественной организации "Справедливая помощь". Она одна из первых высказалась за создание в Сирии гуманитарной миссии, которая бы занималась доставкой и распределением лекарственных препаратов, которых не хватает в стране. Всего на борту находился 91 человек, в том числе восемь членов экипажа. Как сообщает РИА Новости, среди пассажиров были музыканты ансамбля имени Александрова, а также девять представителей российских СМИ. В состав экипажа входили: майор Волков Р. полковник Ровенский А.; штурман подполковник Петухов; штурман капитан Мамонов; бортинженер старший лейтенант Парикмахеров В.; бортинженер майор Трегубов А.; бортмеханик старший сержант Сушков В.; бортпереводчик старший лейтенант Суханов; подполковник Негруб А.; майор Долинский А.] Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.

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