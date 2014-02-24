Дональд Трамп публично разругался с Мэрил Стрип

9 января 2017, понедельник, 12:28 – ИА СОЧИ-24



Дональд Трамп публично разругался с Мэрил Стрип

Очередной скандал разгорелся вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Голливудская актриса Мерил Стрип публично раскритиковала республиканца, который в ответ назвал ее фанаткой Хиллари.В коротком телефонном интервью Трамп отреагировал на критику в свой адрес со стороны звезды кинематографа на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Миллиардер подчеркнул, что не слушал речь Стрип, но совсем не удивлен, что на него напали "либеральные киношники", сообщает The New York Times. Политик посчитал отношение актрисы предвзятым и назвал ее фанаткой Хиллари (Хиллари Клинтон. – Прим. ред.). При этом республиканец выразил уверенность, что на церемонию его инаугурации придет множество звезд кино и эстрады. Напомним, что на вручении награды Мерил Стриппозволила себе резко раскритиковать избранного президента США. Актриса заявила, что Трамп унижает и оскорбляет окружающих, в частности она вспомнила, как в 2015 году тот передразнил журналиста-инвалида. "Это разбило мое сердце. Я до сих пор не могу выбросить тот случай из головы, потому что это было не кино. Это была реальная жизнь", – подчеркнула Стрип. Голливудская звезда подчеркнула, что миллиардер подает плохой пример окружающим. "Неуважение провоцирует неуважение, насилие порождает насилие", – заявила она. Критику в адрес Трампа, которого Стрип ни разу не назвала по имени, гости "Золотого глобуса" поддержали бурными овациями.

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