Две женщины убили брата Ким Чен Ына

Брат лидера КНДР Ким Чен Ына был убит в Малайзии. По данным СМИ, Ким Чон Нама отравили в аэропорту Куала-Лумпура две шпионки. Журналисты южнокорейского портала Yonhap со ссылкой на собственные источники в Сеуле сообщили о насильственной смерти сводного брата северокорейского лидера. Местное издание Focusnews отметило, что Ким Чон Нама отравили в аэропорту Куала-Лумпура. Также ряд СМИ сообщил, что убийство произошло несколько дней назад, но известно об этом стало только сейчасПреступление совершили две женщины-шпионки из КНДР. Они укололи мужчину отравленной иглой, после чего скрылись на такси. В малайзийской полиции подтвердили, что по пути в больницу погиб уроженец Северной Кореи, передает Reuters. При этом стражи порядка пока не подтвердили личность умершего.Однако член бригады скорой помощи местной больницы заявил, что погибший кореец родился в 1970 году, а его фамилия – Ким. Отметим, согласно открытым данным, Ким Чон Нам появился на свет 10 мая 1971 года. Напомним, старший сын Ким Чен Ира был отстранен от наследования высшего поста Северной Кореи. В 2001 году его задержали в японском аэропорту за использование поддельных документов. Тогда он рассказал, что хотел посетить Диснейленд в Токио. Ранее неоднократно появлялись слухи о гибели того или иного человека из окружения лидера КНДР. Однако подтвердить истинность подобных сведений бывает сложно, так северокорейское общество – одно из самых закрытых в мире.
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Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»