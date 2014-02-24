Две женщины убили брата Ким Чен Ына



Брата Ким Чен Ына убили отравленным платком сегодня, 18:13 Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок...»

Названа точная дата наступления Киева на Донбасс сегодня, 18:13 Украинские войска начнут наступление на позиции самопровозглашенных республик Донбасса 21 февраля. С таким заявлением выступил российский политолог Олег Бондаренко...»

Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным сегодня, 17:44 Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»

Ремонтники нашли тело мужчины в коллекторе на востоке Москвы сегодня, 17:43 При осмотре теплотрассы на востоке Москвы работники ЖКХ обнаружили в коллекторе тело мужчины..»



Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост сегодня, 17:30 Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»

Россия ограничила поставки мяса с заводов Белоруссии сегодня, 17:14 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»

Цыган-трансвестит Рита обманула продавщицу на 38 тысяч сегодня, 17:14 Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»

Экс-депутаты помогут руководителям фракций Госдумы сегодня, 16:59 У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»