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Джалилов перед взрывом сделал контрольный звонок в Москву

7 апреля 2017, пятница, 21:13 – СОЧИ-24

Джалилов перед взрывом сделал контрольный звонок в Москву
Джалилов перед взрывом сделал контрольный звонок в Москву
Следователи продолжают выяснять подробности теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Как выяснилось, перед тем, как совершить самоподрыв смертник Акбаржон Джалилов сделал таинственный звонок в Москву.

По предварительной информации, после разговора с террористом его собеседник позвонил гражданину Таджикистана Содику Ортикову, который был ранее задержан в столице. Известно, что подозреваемый работает поваром в подмосковным кафе "Лесное". Во время обыска квартиры Ортикова следователи обраружили у него пистолет ПМ, патроны, две тротиловые шашки с запалами и гранату Ф-1 "Лимонка". В суде мужчина заявил, что все найденные вещи принадлежали его соседу, который уехал в Таджикистан, передает Life.ru."Эти вещи не мои. Я 20 лет работаю в России и даже в армии не служил. Я простой работяга", – рассказал он в суде. Несмотря на показания Ортиков был арестован на срок до 3 июня. Кроме того, обыски прошли и в кафе "Лесное". Там у коллеги Ортикова, Шохисты Каримовой, оперативники также обнаружили оружие. В дамской сумочке женщины лежала боевая граната и детонаторы для тротиловых шашек, которые используются в гоном деле. Происхождение боеприпасов Каримова объяснить не смогла, после чего она также была задержана. Кроме того, следователям удалось задержать и допросить шестерых подозреваемых в Санкт-Петербурге. Одним из них оказался Ибрагибжон Ерматов, который несколько лет назад работал  с Джалиловым в суши-баре, передают "Вести". По словам подозреваемого, в момент знакомства террорист показался ему очень "гордым". "С нами не очень общался. Тогда мы встречались, но близко не общались", – вспоминает Ерматов. Как утверждает подозреваемый, последний раз он видел Джалилова в 2015 году и о подготовке взрыва ничего не знал. Тем временем, сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в ходе экспертизы пришли к выводу, что террорист, вероятно, сам занимался изготовлением бомбы. Под ногтями Джалилова обнаружены следы взрывчатых веществ, схожие с теми, которые были на телах погибших пассажиров. Напомним, ранее Следственный комитет России сообщил о задержании восьмерых подозреваемых в деле о теракте в метро Санкт-Петербурга. Позже по решению суда все они были заключены под стражу. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Шведская полиция озвучила официальные данные по жертвам и пострадавшим от теракта в центре Стокгольма..»

вчера, 21:59
Служба в армии превратила механика в сексапильную модель

Американка Хоуп Ховард стала звездой соцсетей благодаря своим шикарным формам. Однако, чтобы достичь идеального тела 26-летней красотке пришлось пройти тяжелое испытание в виде военной службы в Афганистане...»

вчера, 21:45
Лавров о тяжелых последствиях атаки США на Сирию

В беседе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о негативных последствиях американской атаки крылатыми ракетами базы правительственных войск Сирии в провинции Хомс..»

вчера, 21:45
В Стокгольме полиция допрашивает двух задержанных

Представитель полиции Швеции подтвердил, что после теракта в Стокгольме правоохранители задержали двух человек..»

вчера, 21:28
Несущийся по Стокгольму грузовик попал на видео

Установленная в одном из магазинов Стокгольма камера сняла момент выезда грузовика террориста на улицу Дроттнинггатан в центре города, передает Life.ru..»

вчера, 21:14
Охранника жилого комплекса обстреляли на парковке

В полицию Екатеринбурга от руководителя службы безопасности жилищного комплекса "Миллениум" на улице Громова на юго-западе города поступило сообщение о том, что одного из его сотрудников обстреляли из неустановленного оружия во время планового обхода территории..»

вчера, 21:13
Джалилов перед взрывом сделал контрольный звонок в Москву

Следователи продолжают выяснять подробности теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Как выяснилось, перед тем, как совершить самоподрыв смертник Акбаржон Джалилов сделал таинственный звонок в Москву...»

вчера, 21:00
США хотят восстановить контакты с Россией

После ракетной атаки ВВС США на сирийскую базу в провинции Хомс Пентагон намерен восстановить контакты с российскими коллегами в рамках меморандума о предотвращении воздушных инцидентов, передает URA.Ru со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Мишель Балдансу..»
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