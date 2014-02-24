Джалилов перед взрывом сделал контрольный звонок в Москву
7 апреля 2017, пятница, 21:13 – СОЧИ-24
Джалилов перед взрывом сделал контрольный звонок в Москву
Следователи продолжают выяснять подробности теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Как выяснилось, перед тем, как совершить самоподрыв смертник Акбаржон Джалилов сделал таинственный звонок в Москву.
По предварительной информации, после разговора с террористом его собеседник позвонил гражданину Таджикистана Содику Ортикову, который был ранее задержан в столице. Известно, что подозреваемый работает поваром в подмосковным кафе "Лесное". Во время обыска квартиры Ортикова следователи обраружили у него пистолет ПМ, патроны, две тротиловые шашки с запалами и гранату Ф-1 "Лимонка". В суде мужчина заявил, что все найденные вещи принадлежали его соседу, который уехал в Таджикистан, передает Life.ru."Эти вещи не мои. Я 20 лет работаю в России и даже в армии не служил. Я простой работяга", – рассказал он в суде. Несмотря на показания Ортиков был арестован на срок до 3 июня. Кроме того, обыски прошли и в кафе "Лесное". Там у коллеги Ортикова, Шохисты Каримовой, оперативники также обнаружили оружие. В дамской сумочке женщины лежала боевая граната и детонаторы для тротиловых шашек, которые используются в гоном деле. Происхождение боеприпасов Каримова объяснить не смогла, после чего она также была задержана. Кроме того, следователям удалось задержать и допросить шестерых подозреваемых в Санкт-Петербурге. Одним из них оказался Ибрагибжон Ерматов, который несколько лет назад работал с Джалиловым в суши-баре, передают "Вести". По словам подозреваемого, в момент знакомства террорист показался ему очень "гордым". "С нами не очень общался. Тогда мы встречались, но близко не общались", – вспоминает Ерматов. Как утверждает подозреваемый, последний раз он видел Джалилова в 2015 году и о подготовке взрыва ничего не знал. Тем временем, сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в ходе экспертизы пришли к выводу, что террорист, вероятно, сам занимался изготовлением бомбы. Под ногтями Джалилова обнаружены следы взрывчатых веществ, схожие с теми, которые были на телах погибших пассажиров. Напомним, ранее Следственный комитет России сообщил о задержании восьмерых подозреваемых в деле о теракте в метро Санкт-Петербурга. Позже по решению суда все они были заключены под стражу.
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