Джентльмены предпочитают девушек на каблуках

3 апреля 2017, понедельник, 15:45 – СОЧИ-24



Джентльмены предпочитают девушек на каблуках

Согласно исследованию, самый распространенный рост женщин в нашей стране – 160-170 сантиметров. Более половины опрошенных специалистами мужчин предпочитают девушек на каблуках.Согласно данным опроса Исследовательского центраМеждународной сети "Тренинг-центр "СЕКС.РФ", большинство мужчин (60%) очень любят, когда их "половинки"ходят на каблуках, но не настаивают на этом. А 20% представителей сильного полапостоянно просят своих девушек надевать туфли на каблуках.Всего 15%мужчин вообще не замечают обувь своих женщин. В свою очередь 2% категорическипротив такой обуви, а 3% говорят, что им не нравятся девушки на каблуках.Самыйраспространенный рост женщин в нашей стране – 160-170 сантиметров. Такие цифрыуказали 59% опрошенных женщин. На втором месте 170-180 сантиметров (25%),меньше 160 сантиметров – на третьем месте (13%), а больше 180 сантиметровуказало всего 3%.большинстве случаев (47%) женщины выбирают мужчин, которые незначительно вышеих самих, 38% предпочитают партнеров гораздо выше себя. Всего 9% опрошенныхлюбят быть одного роста с любимым. А вот с мужчинами ниже или гораздо ниже себяотношения заводят лишь 6% женщин.При этом женщины ниже 160 сантиметров, какправило, выбирают себе в спутники жизни мужчин гораздо выше себя (59%) или незначительновыше (38%) и вообще не рассматривают мужчин ниже себя. Респондентки с ростом160-170 сантиметров заводят отношения с мужчинами незначительно выше (47%) игораздо выше (41%), а также одного роста (8%). Высокие девушки, несмотря ни начто, все равно стараются найти себе партнера незначительно выше себя (больше50%), сообщает пресс-секретарь группы компаний"СЕКС.РФ" Полина Калинова.Радует,что в основном женщины даже не думают о том, что рост может быть проблемой. Такответило 61% опрошенных. 19% девушек, наоборот, нравится разница в росте смужчиной, 10% лишь иногда испытывали дискомфорт из-за роста партнера, и 6%женщин постоянно его ощущают, но считают, что любовь важнее.А вот 4%респонденток даже расставались из-за этого со своими мужчинами. Интересно, чтотакую причину разрыва называют девушки ростом 170-180 сантиметров, а девушкиниже их на 10 сантиметров как раз вообще не задумываются об этом.Видимо, не оченьвысокие избранники девушек, чей рост "перевалил" за 170 сантиметров, эточувствуют, поэтому они отрицательно относятся к каблукам. С ними согласны ипартнеры женщин ниже 160 сантиметров. А вот мужчины, чьи спутницы 180 сантиметрови выше, не придают значения обуви.Выяснилось, чтосами девушки любят обувь на каблуке, но лишь 20% из них носят их постоянно. 50%женщин надевают туфли на работу или официальные мероприятия, а в свободноевремя предпочитают более удобную обувь. 24% носят каблуки лишь по большимпраздникам, а 6% не делают этого вообще."Подсознательноженщина почти всегда выбирает мужчину, который выше нее", – говорит сексологАрина Вискалина. "Еще со времен каменных пещер женщины предпочитали высокихпартнеров. Больше, выше, сильнее! Он достанет больше еды и защитит от любойопасности. А еще стандартная модель пары – это как раз высокий мужчина и низкаяженщина. А отходить от принятых норм россияне не очень любят", – заключает эксперт.

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