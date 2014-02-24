"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова

4 апреля 2017, вторник, 21:14 – СОЧИ-24



"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова

В руководстве "Единой России" уверены, что новый глава Удмуртии Александр Бречалов придаст новый импульс развитию республики. Об этом заявил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.Удмуртия обладает значительным потенциалом роста, и приход круководству республикой Александра Бречалова – серьезная заявка на реализациюэтого потенциала, считает парламентарий.Он считает, что приход Бречалова в республику может серьезно оживить ситуацию. "Яего достаточно хорошо знаю и, на мой взгляд, это одно из наиболее удачныхназначений последнего времени", – сказал депутат, представляющий в ГосдумеУдмуртию.Он обратил внимание на то, что республика обладаетзначительным потенциалом – в республике есть нефть, леса, основанное намолочном животноводстве сельское хозяйство, оборонная промышленность. "Но,к сожалению, там много застарелых проблем. В том числе, отсутствует достаточноеколичество внешних инвестиций", -отметил Исаев.По словам представителя парламентского большинства, Бречалов– "человек, который имеет бизнес-подход, но при этом являетсяобщественником, умеющим слышать общество". Кроме того, Бречалов хорошо знаетзаконодательство, поскольку занимался работой над законами в качестве секретаряОбщественной палаты, добавил Исаев.В свою очередь, секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикерГосдумы Сергей Неверов отметил, что новому главе Удмуртии предстоит непростаяработа. Ее итогом, считает депутат, должно стать восстановление доверия жителейрегиона к власти.Неверов подчеркнул, что у Бречалова хорошее экономическоеобразование, опыт работы управленца в бизнесе и общественных проектах, таких как Общероссийский народный фронт.Сегодня, 4 апреля президент Владимир Путин назначилсекретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанностиглавы Удмуртии. Ранее официальный представитель Следственного комитета России СветланаПетренко сообщила, что губернатор республики Александр Соловьев был задержан поподозрению в получении взятки в размере 140 миллионов рублей и во вторникдоставлен в Москву.

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