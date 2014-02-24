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"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова

4 апреля 2017, вторник, 21:14 – СОЧИ-24

"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова
"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова
В руководстве "Единой России" уверены, что новый глава Удмуртии Александр Бречалов придаст новый импульс развитию республики. Об этом заявил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

Удмуртия обладает значительным потенциалом роста, и приход к
руководству республикой Александра Бречалова – серьезная заявка на реализацию
этого потенциала, считает парламентарий.
Он считает, что приход Бречалова в республику может серьезно оживить ситуацию. "Я
его достаточно хорошо знаю и, на мой взгляд, это одно из наиболее удачных
назначений последнего времени", – сказал депутат, представляющий в Госдуме
Удмуртию.
Он обратил внимание на то, что республика обладает
значительным потенциалом – в республике есть нефть, леса, основанное на
молочном животноводстве сельское хозяйство, оборонная промышленность. "Но,
к сожалению, там много застарелых проблем. В том числе, отсутствует достаточное
количество внешних инвестиций", -отметил Исаев.

По словам представителя парламентского большинства, Бречалов
– "человек, который имеет бизнес-подход, но при этом является
общественником, умеющим слышать общество". Кроме того, Бречалов хорошо знает
законодательство, поскольку занимался работой над законами в качестве секретаря
Общественной палаты, добавил Исаев.
В свою очередь, секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер
Госдумы Сергей Неверов отметил, что новому главе Удмуртии предстоит непростая
работа. Ее итогом, считает депутат, должно стать восстановление доверия жителей
региона к власти.

Неверов подчеркнул, что у Бречалова хорошее экономическое
образование, опыт работы управленца в бизнесе и общественных проектах, таких как Общероссийский народный фронт.

Сегодня, 4 апреля президент Владимир Путин назначил
секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности
главы Удмуртии. Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана
Петренко сообщила, что губернатор республики Александр Соловьев был задержан по
подозрению в получении взятки в размере 140 миллионов рублей и во вторник
доставлен в Москву.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, которые выясняют обстоятельства теракта 3 апреля, предположили, что взрыв бомбы в метро мог произойти случайно..»

сегодня, 21:14
"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова

В руководстве "Единой России" уверены, что новый глава Удмуртии Александр Бречалов придаст новый импульс развитию республики. Об этом заявил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев...»

сегодня, 21:01
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Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был арестован в зале суда..»

сегодня, 21:00
СК начал проверку по факту смерти сенатора Тюльпанова

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти сенатора Вадима Тюльпанова..»

сегодня, 20:31
Последний день жизни жертв теракта в петербургском метро

До сих еще не все тела погибших при взрыве в метро Санкт-Петербруга опознаны. Однако многие люди продолжают надеяться, что их пропавшие родственники все еще живы. Так, недавно в Сети появилось объявление о розыске 26-летнего тренера Дениса Петрова, однако скорее всего, молодой человек погиб...»

сегодня, 20:15
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