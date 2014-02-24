"Единая Россия" запустила горячие линии по праймериз

3 апреля 2017, понедельник, 13:31 – СОЧИ-24



"Единая Россия" запустила горячие линии по праймериз

"Единая Россия" запустила в выборных регионах горячие линии для желающих принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления. Об этом сообщил руководитель ЦИК партии Владимир Бурматов.Работа горячих линий, с одной стороны, направлена на обеспечение людей сведениями о процедуре, а с другой – на сбор информации о возможных нарушенияхв ходе ее проведения, чтобы в партии могли на них своевременноотреагировать. Потенциальныекандидаты и избиратели смогут задать вопросы о процедуре предварительного голосования, получить консультацию и уточнитьадрес своего избирательного участка. "ЕдинаяРоссия" заинтересована в том, чтобы в регионах предварительное голосованиепроходило максимально открыто и конкурентно, отметил Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что насегодняшний день жалоб не поступало. По словам руководителя ЦИК партии, потенциальные кандидаты интересуются, какие документынужны для выдвижения, задают вопросы, касающиеся правил участия, датпроведения дебатов, уточняют, где будут проходить встречи с избирателями. Горячие линии открыты в Удмуртской Республике, Кировской, Псковской, Курской, Тверской, Ярославской, Пензенской иОмской областях, а также в Республике Северная ОсетияАлания и Краснодарскомкрае.Для участия в предварительном голосовании "Единой России" зарегистрировались более тысячи человек, из них около40% являются беспартийными. Более половины участников – представители сферы образования, врачи ипредприниматели. В числе зарегистрировавшихся есть и лидеры НКО.Напомним,что прием заявок для кандидатов на участие в праймериз будет проходить до 27 апреля включительно. Единыйдень предварительного голосования назначен на 28 мая в тех регионах, где 10 сентября запланированы муниципальные выборы."ЕдинаяРоссия" – единственная политическая сила, которая практикует раннеезнакомство избирателей с кандидатами, презентуя их на открытых иполуоткрытых площадках за несколько месяцев до начала выборной кампании.Первые праймериз партия провела в 2007 году.

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