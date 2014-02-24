Экс-глава Интерпола назвал заказчика убийства Вороненкова

24 марта 2017, пятница, 17:00 – ИА СОЧИ-24



Экс-глава Интерпола назвал заказчика убийства Вороненкова

В украинском бюро Интерпола назвали возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По предварительным данным, киллера нанял бывший гражданский супруг Марии Максаковой.Бывший глава украинского отделения Интерпола Кирилл Куликов заявил, что экс-супруг жены покойного Владимир Тюрин является уголовником "со стажем". Он входит в "элиту" российской криминальной структуры."Вор супер авторитетный", – отметил на своей странице в социальной сети Facebook Куликов. Он рассказал, что в 1993 году Тюрика (кличка преступника. – Прим. ред.) "короновали" такие известные воры, как Япончик, дед Хасан и Шакро Курд.Бывший начальник международной полиции напомнил, что Мария Максакова бросила Тюрина с двумя детьми, после чего скрылась в Киеве вместе с мужем Денисом Вороненковым. "А в правоохранительных органах Украины есть еще те, кто используют голову не только как подставку для фуражки с тризубом на кокарде?!" – шутливо спросил Кирилл Куликов, намекнув на очевидность вины Владимира Тюрина.Отметим, что след бывшего возлюбленного Марии Максаковой в убийстве Дениса Вороненкова обнаружили еще 23 марта. Продюсер и друг депутатской семьи Валерий Сергеев рассказал, что Владимир Тюрин решил воспользовался криминальными связями, чтобы избавиться от политика и вернуть возлюбленную в Россию. "Она его лишила общения с детьми и навсегда уехала", – рассказал Валерий Сергеев. "Тюрин ее очень поддерживал, финансово в том числе, он не мог на ней жениться, потому что он криминальный авторитет. А криминальному авторитету ведь достаточно намекнуть, что тот или иной человек портит жизнь ему и его детям", – заключил он.Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре украинской столицы днем 23 марта. В результате разразившейся у выхода из отеля перестрелки между киллером и охранником политик погиб на месте, а преступник Павел Паршов скончался спустя несколько часов на операционном столе.

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