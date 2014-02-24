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Экс-министр обороны Финляндии снялся в гей-фотосессии
15 февраля 2017, среда, 15:59 – ИА СОЧИ-24
Кинокартина, премьера которой
состоялась 13 февраля во Дворце тенниса в Хельсинки, рассказывает о жизни гея-художника
Тоуко Лааксонена. Он стал известным благодаря рисункам
гомосексуально-эротической направленности.
Участие Валлина в фотосессии по
мотивам фильма и его кокетливое фото стали одной из самых обсуждаемых
тем показа, на который собрались порядка 2,6 тысяч гостей. Фотография создала небывалый ажиотаж вокруг картины, сообщает издание Ilta-Sanomat.
Политик признался, что у него была возможность подумать над предложением,
но он принял решение без каких-либо колебаний. "Я
согласился принять участие в компании, не раздумывая", – сказал Валлин.
Отметим депутат парламента Финляндии
Стефан Валлин ранее занимал посты министра окружающей среды, министра культуры,
спорта и гендерного равенства, а также министра обороны. В настоящее время
политик возглавляет Шведский культурный фонд. Как писали Dni.ru, в мае
2016 года в мэрии города
Сан-Франциско узами брака сочетались генконсул США в Шанхае Хэнском Смит и Лю
Ин-цзун, житель Тайваня. В Китае местные власти возмутил союз геев. Ранее китайский суд отказался
регистрировать гей-брак. Влюбленные 26-летний Сунь Вэньлинь и Ху Минлян подали документы
на регистрацию, однако им отказались выдать брачный сертификат. Тогда они обратились в суд с иском против местного бюро
по гражданским делам. Таким образом, Ху и Сунь стали первой гомосексуальной
парой, которая официально подняла вопрос о своем праве вступать в брак.
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