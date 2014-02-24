Экс-министр обороны Финляндии снялся в гей-фотосессии

15 февраля 2017, среда, 15:59 – ИА СОЧИ-24



Экс-министр обороны Финляндии снялся в гей-фотосессии

Бывший министр обороны Финляндии Стефан Валлин, занимавший и другие высокие посты в стране, принял участие в гей-фотосессии, призванной поднять престиж кинофильма "Том из Финляндии". Политик заявил, что согласился на предложение без колебаний.Кинокартина, премьера которойсостоялась 13 февраля во Дворце тенниса в Хельсинки, рассказывает о жизни гея-художникаТоуко Лааксонена. Он стал известным благодаря рисункамгомосексуально-эротической направленности.Участие Валлина в фотосессии помотивам фильма и его кокетливое фото стали одной из самых обсуждаемыхтем показа, на который собрались порядка 2,6 тысяч гостей. Фотография создала небывалый ажиотаж вокруг картины, сообщает издание Ilta-Sanomat.Политик признался, что у него была возможность подумать над предложением,но он принял решение без каких-либо колебаний. "Ясогласился принять участие в компании, не раздумывая", – сказал Валлин.Отметим депутат парламента ФинляндииСтефан Валлин ранее занимал посты министра окружающей среды, министра культуры,спорта и гендерного равенства, а также министра обороны. В настоящее времяполитик возглавляет Шведский культурный фонд. Как писали Dni.ru, в мае2016 года в мэрии городаСан-Франциско узами брака сочетались генконсул США в Шанхае Хэнском Смит и ЛюИн-цзун, житель Тайваня. В Китае местные власти возмутил союз геев. Ранее китайский суд отказалсярегистрировать гей-брак. Влюбленные 26-летний Сунь Вэньлинь и Ху Минлян подали документына регистрацию, однако им отказались выдать брачный сертификат. Тогда они обратились в суд с иском против местного бюропо гражданским делам. Таким образом, Ху и Сунь стали первой гомосексуальнойпарой, которая официально подняла вопрос о своем праве вступать в брак.

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