Елизавета II дала добро на развал ЕС

16 марта 2017, четверг, 15:00 – ИА СОЧИ-24



Елизавета II дала добро на развал ЕС

Королева Великобритании Елизавета II формально одобрила закон, позволяющий начать процедуру вывода страны из Евросоюза. Скорее всего, брекзит начнет осуществляться ближе к концу марта.После официального разрешения Елизаветы II премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может начать переговоры о конкретных условиях выхода страны из ЕС, передает Lenta.ru. По информации спикера парламента Джона Беркоу, брекзит можно начать в любой момент, однако, скорее всего, процедура будет запущена через несколько недель. Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. За брекзит выступили более половины проголосовавших. После этого премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй.14 марта парламент одобрил законопроект, согласно которому можно начать процедуру выхода из межгосударственного объединения. При этом документ наделил соответствующими полномочиями премьер-министра. Тем временем новость о возможном брекзите вызвала серьезное беспокойство у экспертов. По их мнению, этот шаг нанесет серьезный ущерб экономике всех стран ЕС. Специалисты считают, что в европейских странах уже накопилось достаточно много проблем, а выход Великобритании лишь ускорит развал объединения. Эксперты отмечают, что страны-участники ЕС уже не могут эффективно решить как экономические, так и социальные проблемы, одна из которых – неконтролируемый поток беженцев.

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