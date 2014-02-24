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Елизавета II дала добро на развал ЕС

16 марта 2017, четверг, 15:00 – ИА СОЧИ-24

Елизавета II дала добро на развал ЕС
Елизавета II дала добро на развал ЕС
Королева Великобритании Елизавета II формально одобрила закон, позволяющий начать процедуру вывода страны из Евросоюза. Скорее всего, брекзит начнет осуществляться ближе к концу марта.
После официального разрешения Елизаветы II премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может начать переговоры о конкретных условиях выхода страны из ЕС, передает Lenta.ru. По информации спикера парламента Джона Беркоу, брекзит можно начать в любой момент, однако, скорее всего, процедура будет запущена через несколько недель. Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. За брекзит выступили более половины проголосовавших. После этого премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй.14 марта парламент одобрил законопроект, согласно которому можно начать процедуру выхода из межгосударственного объединения. При этом документ наделил соответствующими полномочиями премьер-министра. Тем временем новость о возможном брекзите вызвала серьезное беспокойство у экспертов. По их мнению, этот шаг нанесет серьезный ущерб экономике всех стран ЕС. Специалисты считают, что в европейских странах уже накопилось достаточно много проблем, а выход Великобритании лишь ускорит развал объединения. Эксперты отмечают, что страны-участники ЕС уже не могут эффективно решить как экономические, так и социальные проблемы, одна из которых – неконтролируемый поток беженцев.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:16
Путин высказался о повышении пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин назвал вопрос повышения пенсионного возраста в нашей стране тонким и чувствительным. По его мнению, он требует неспешного подхода...»

сегодня, 18:00
Порошенко срывает захоронение Ленина

В РПЦ не поддерживают идею захоронения тела Ленина. Церковь считает, что данный вопрос утратил свою актуальность, так как на постсоветском пространстве идет процесс декоммунизации...»

сегодня, 17:30
Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал о зарплате пилотов крупнейшей российской авиакомпании. Оказалось, что командиры воздушных судов получают 470 тысяч рублей в месяц...»

сегодня, 16:59
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье погибли два человека

В Подмосковье, на трассе М-9 "Балтия", столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль..»

сегодня, 16:59
Путин сделал Меркель подарок

Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»

сегодня, 16:58
Французы в ужасе от нового теракта в Париже

Президент Франции Франсуа Олланд сделал официальное заявление по поводу взрыва в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, прогремевшего 16 марта. Он заявил, что это был теракт...»

сегодня, 15:58
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Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»
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