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"ЕР" начинает интернет-экспансию

15 марта 2017, среда, 12:14 – ИА СОЧИ-24

"ЕР" начинает интернет-экспансию
"ЕР" начинает интернет-экспансию
"Единая Россия" намерена активизировать работу в интернете. Депутатам от правящей партии настоятельно рекомендуют завести странички в соцсетях. Виртуальная деятельность парламентариев будет отображаться на специальном сайте.
Политические и общественные организации, а также властные
структуры все активнее осваивают виртуальное пространство. Вслед за
Общероссийским народным фронтом усилить работу в интернете решила и "ЕР",
рассказал заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко.Депутаты правящей партии заведут свои странички в соцсетях,
которые будут вести самостоятельно. "Каждый депутат волен выбирать ту
соцсеть, которая ему по вкусу", – отметил Ревенеко. Сам он буквально пару
недель назад завел себе аккаунт в Facebook. Тем, кто не сможет сразу разобраться
со всеми хитростями соцсетей, помогут консультациями специалисты из
специального подразделения ЦИК партии.В "ЕР" нашли способ подстегнуть конкуренцию между
депутатами в разных районах страны. Уже к следующей "региональной неделе"
будет запущен специальный сайт "ЕР в твоем регионе". Он в
автоматическом режиме будет собирать информацию о работе народных избранников.
Фактически, это будет агрегатор информации в соцсетях. Чтобы то или иное
сообщение попало на него, достаточно будет поставить под публикацией хештег "Единой
России", – приводит слова Ревенко "Газета.Ру".Ревенко заверяет, что премодерация сообщений на сайте коснется
только откровенных оскорблений. Если же пользователь выложит фото
парламентария, уснувшего на публичном мероприятии, то никто его удалять не
будет. А сайт, кроме всего прочего, станет и формой обратной связи:
пользователи смогут сообщать своим депутатам о проблемах в регионе.Действующий сайт "Единой России" в течение
полугода перезапустят. На нем появятся разделы "Инфографика", "Азбука
закона", "Задай вопрос депутату". На этих страничках будут
размещены серии роликов и слайдов про каждый думский комитет, а также простым
языком разъяснена суть тех или иных законов. Ранее спикер Госдумы Вячеслав
Володин провел совещание с депутатами, активно использующими соцсети. Председатель
нижней палаты наказал коллегам ответственно подходить к своей работе в
интернете.Планы экспансии в виртуальное пространство широки: в
ближайшее время будет запущен проект под названием "Erudit.Media". Здесь
будут собраны различные викторины, тесты и игры. По словам Ревенко, сайт
ориентирован на людей, желающих узнать больше о российской культуре, истории,
региональных традициях. В частности, первый тест проекта будет посвящен региональным
диалектам. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:01
Эрдоган решил свергнуть Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»

сегодня, 15:58
Такса спасла квартиру от вора-неудачника на востоке Москвы

32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»

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сегодня, 14:30
"Королева пышной груди" покорила соцсети

Украинский маркетолог Ирина Иванова по праву присвоила себе титул "королевы пышной груди". На своей странице в социальной сети Instagram она публикует интимные снимки в укороченном топе...»

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