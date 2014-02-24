"ЕР" начинает интернет-экспансию

15 марта 2017, среда, 12:14 – ИА СОЧИ-24



"ЕР" начинает интернет-экспансию

"Единая Россия" намерена активизировать работу в интернете. Депутатам от правящей партии настоятельно рекомендуют завести странички в соцсетях. Виртуальная деятельность парламентариев будет отображаться на специальном сайте.Политические и общественные организации, а также властныеструктуры все активнее осваивают виртуальное пространство. Вслед заОбщероссийским народным фронтом усилить работу в интернете решила и "ЕР",рассказал заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко.Депутаты правящей партии заведут свои странички в соцсетях,которые будут вести самостоятельно. "Каждый депутат волен выбирать тусоцсеть, которая ему по вкусу", – отметил Ревенеко. Сам он буквально парунедель назад завел себе аккаунт в Facebook. Тем, кто не сможет сразу разобратьсясо всеми хитростями соцсетей, помогут консультациями специалисты изспециального подразделения ЦИК партии.В "ЕР" нашли способ подстегнуть конкуренцию междудепутатами в разных районах страны. Уже к следующей "региональной неделе"будет запущен специальный сайт "ЕР в твоем регионе". Он вавтоматическом режиме будет собирать информацию о работе народных избранников.Фактически, это будет агрегатор информации в соцсетях. Чтобы то или иноесообщение попало на него, достаточно будет поставить под публикацией хештег "ЕдинойРоссии", – приводит слова Ревенко "Газета.Ру".Ревенко заверяет, что премодерация сообщений на сайте коснетсятолько откровенных оскорблений. Если же пользователь выложит фотопарламентария, уснувшего на публичном мероприятии, то никто его удалять небудет. А сайт, кроме всего прочего, станет и формой обратной связи:пользователи смогут сообщать своим депутатам о проблемах в регионе.Действующий сайт "Единой России" в течениеполугода перезапустят. На нем появятся разделы "Инфографика", "Азбуказакона", "Задай вопрос депутату". На этих страничках будутразмещены серии роликов и слайдов про каждый думский комитет, а также простымязыком разъяснена суть тех или иных законов. Ранее спикер Госдумы ВячеславВолодин провел совещание с депутатами, активно использующими соцсети. Председательнижней палаты наказал коллегам ответственно подходить к своей работе винтернете.Планы экспансии в виртуальное пространство широки: вближайшее время будет запущен проект под названием "Erudit.Media". Здесьбудут собраны различные викторины, тесты и игры. По словам Ревенко, сайториентирован на людей, желающих узнать больше о российской культуре, истории,региональных традициях. В частности, первый тест проекта будет посвящен региональнымдиалектам.

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