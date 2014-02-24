"ЕР" призвала все партии проводить праймериз

5 апреля 2017, среда, 12:28 – СОЧИ-24



"ЕР" призвала все партии проводить праймериз

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов предложил всем партиям проводить отбор своих кандидатов на выборы с путем предварительного голосования. Об этом он заявил в ходе заседания нижней палаты парламента. В настоящее время все кандидаты от "Единой России" могут попасть в избирательный бюллетень только после победы на праймериз.Сергей Неверов, выступая в Госдуме, заявил, что единороссыобращаются ко всем партиям с предложением проводить отбор своих кандидатов входе предварительного голосования. "Для того, чтобы обеспечить все партииравными возможностями в плане технического обеспечения, урны, кабинки дляголосования, места для проведения, необходимо обсудить предложения, которыебудут регулировать эти вопросы", – сказал он.При этом, депутат подчеркнул, что форма и порядок проведенияпраймериз является внутренним делом каждой партии. "Посколькувсе равно сохраняется риск того, что кто-то из кандидатов в последний моментпримет решение о снятии своей кандидатуры, мы предлагаем рассмотретьвозможность законодательно закрепить норму о том, что исключение из спискакандидатов возможно только в случае, если человек лично подает заявлениесоответствующее в избирательную комиссию", – добавил Неверов.По словам законодателя, надо внести изменения в статью 38 законаоб основных гарантиях избирательных прав. "Дело в том, что там говорится описьменном заявлении о снятии своей кандидатуры, условия о том, что человекдолжен подать его лично, отсутствуют, – пояснил он. – А если по определенномуперечню причин кандидат не может этого сделать, это заявление должно бытьнотариально заверено. В любом случае заявление о снятии должно отражатьдобровольность принимаемого решения и его причину".Также Неверов призвал думские партии совместнопроанализировать законодательную базу в части отказа регистрации списка, если внем остается хотя бы один кандидат. "Сейчас нормы законодательства таковы,что списку кандидатов может быть отказано в регистрации, регистрация может бытьаннулирована в случае превышения числа кандидатов, исключенных из спискакандидатов более чем на 25% от общего числа на выборах в Государственную Думу,на 50% в региональный парламент или органы местного самоуправления", -напомнил вице-спикер Госдумы. По его словам, в этом направлении необходимо будетпроработать "и учесть такой фактор, как количество территориальных групп,порядок передачи вакантных мандатов". "Все эти изменения должнырассматриваться нами исключительно в комплексе, как взаимосвязанные,неотделимые друг от друга и вытекающие друг из друга", – заключил он.

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