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"ЕР" призвала все партии проводить праймериз
5 апреля 2017, среда, 12:28 – СОЧИ-24
Сергей Неверов, выступая в Госдуме, заявил, что единороссы
обращаются ко всем партиям с предложением проводить отбор своих кандидатов в
ходе предварительного голосования. "Для того, чтобы обеспечить все партии
равными возможностями в плане технического обеспечения, урны, кабинки для
голосования, места для проведения, необходимо обсудить предложения, которые
будут регулировать эти вопросы", – сказал он.При этом, депутат подчеркнул, что форма и порядок проведения
праймериз является внутренним делом каждой партии. "Поскольку
все равно сохраняется риск того, что кто-то из кандидатов в последний момент
примет решение о снятии своей кандидатуры, мы предлагаем рассмотреть
возможность законодательно закрепить норму о том, что исключение из списка
кандидатов возможно только в случае, если человек лично подает заявление
соответствующее в избирательную комиссию", – добавил Неверов.По словам законодателя, надо внести изменения в статью 38 закона
об основных гарантиях избирательных прав. "Дело в том, что там говорится о
письменном заявлении о снятии своей кандидатуры, условия о том, что человек
должен подать его лично, отсутствуют, – пояснил он. – А если по определенному
перечню причин кандидат не может этого сделать, это заявление должно быть
нотариально заверено. В любом случае заявление о снятии должно отражать
добровольность принимаемого решения и его причину".
Также Неверов призвал думские партии совместно
проанализировать законодательную базу в части отказа регистрации списка, если в
нем остается хотя бы один кандидат. "Сейчас нормы законодательства таковы,
что списку кандидатов может быть отказано в регистрации, регистрация может быть
аннулирована в случае превышения числа кандидатов, исключенных из списка
кандидатов более чем на 25% от общего числа на выборах в Государственную Думу,
на 50% в региональный парламент или органы местного самоуправления", -
напомнил вице-спикер Госдумы. По его словам, в этом направлении необходимо будет
проработать "и учесть такой фактор, как количество территориальных групп,
порядок передачи вакантных мандатов". "Все эти изменения должны
рассматриваться нами исключительно в комплексе, как взаимосвязанные,
неотделимые друг от друга и вытекающие друг из друга", – заключил он.
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