"ЕР" продолжит борьбу за качество социальных услуг

21 января 2017, суббота, 14:58 – ИА СОЧИ-24



"ЕР" продолжит борьбу за качество социальных услуг

"Единой России" удалось обеспечить реализацию мер по поддержке самых незащищенных категорий граждан – несмотря на то, что экономическая ситуация в стране сложная. С этим согласились участники дискуссии на площадке "Социальная политика: вложения в каждого человека – основа нашего будущего". Дискуссию провели в рамках работы XVI съезда "Единой России", который проходит в Москве."ЕР" продолжити в 2017 году отстаивать доступность и качество социальных услуг для населения,заявила модератор площадки Ольга Баталина. Заместитель секретаря генсоветапартии остановилась на положениях партийной программы, по которым уже были приняты конкретные решения.В частности,говоря о повышении оплаты труда работников бюджетных организаций в соответствиис майскими Указами Президента, Баталина отметила, что средства на эти целизаложены в федеральном и региональных бюджетах. Кроме того, "ЕР" выполнила своиобязательства перед пенсионерами и социально незащищенным гражданами: с 2017года в полном объеме восстановлена индексация социальных выплат, пособий,страховых пенсий на уровень инфляции предыдущего года."В ходе работыплощадки мы затронули вопросы, которые сегодня особенно беспокоят гражданпожилого возраста. В 2017 году будет выделен 1 миллиард рублей на повышениедоступности и качества социальных услуг для этой категории граждан. Уже сегодняразработана типовая программа по обучению компьютерной грамотности пенсионеровво всех регионах страны", – сообщилаБаталина.Что касаетсямер по поддержке инвалидов, Баталина отметила предусмотренное в бюджетефинансирование технических средств реабилитации для инвалидов и гражданльготных категорий. Это позволит уже сейчас начать их бесперебойную закупку. Крометого, в первом чтении принят проект закона об определении ответственности перевозчикаи владельца инфраструктуры за обеспечение посадки и высадки инвалидов изпоездов пригородного железнодорожного сообщения.Во времядискуссии участники обсудили также дальнейшие шаги партии по реализациипрограммных положений в социальной сфере. Обсуждались вопросы поэтапного повышения до 2020 годаминимального размера оплаты труда – до уровня прожиточного минимума, говорили одополнительных мероприятиях по предотвращению задолженностей по заработнойплате.Разговор шелтакже о перспективах развития государственной поддержки в форме материнскогокапитала и ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ипоследующих детей. Участники указали на необходимость мониторинга нарегиональном уровне обеспечения многодетных семей земельными участками сподведенной инфраструктурой. Интерес вызвали и шаги по формированию рынка арендного жилья.

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