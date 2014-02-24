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"ЕР" продолжит борьбу за качество социальных услуг
21 января 2017, суббота, 14:58 – ИА СОЧИ-24
"ЕР" продолжит
и в 2017 году отстаивать доступность и качество социальных услуг для населения,
заявила модератор площадки Ольга Баталина. Заместитель секретаря генсовета
партии остановилась на положениях партийной программы, по которым уже были приняты конкретные решения.В частности,
говоря о повышении оплаты труда работников бюджетных организаций в соответствии
с майскими Указами Президента, Баталина отметила, что средства на эти цели
заложены в федеральном и региональных бюджетах. Кроме того, "ЕР" выполнила свои
обязательства перед пенсионерами и социально незащищенным гражданами: с 2017
года в полном объеме восстановлена индексация социальных выплат, пособий,
страховых пенсий на уровень инфляции предыдущего года."В ходе работы
площадки мы затронули вопросы, которые сегодня особенно беспокоят граждан
пожилого возраста. В 2017 году будет выделен 1 миллиард рублей на повышение
доступности и качества социальных услуг для этой категории граждан. Уже сегодня
разработана типовая программа по обучению компьютерной грамотности пенсионеров
во всех регионах страны", – сообщила
Баталина.Что касается
мер по поддержке инвалидов, Баталина отметила предусмотренное в бюджете
финансирование технических средств реабилитации для инвалидов и граждан
льготных категорий. Это позволит уже сейчас начать их бесперебойную закупку. Кроме
того, в первом чтении принят проект закона об определении ответственности перевозчика
и владельца инфраструктуры за обеспечение посадки и высадки инвалидов из
поездов пригородного железнодорожного сообщения.Во время
дискуссии участники обсудили также дальнейшие шаги партии по реализации
программных положений в социальной сфере. Обсуждались вопросы поэтапного повышения до 2020 года
минимального размера оплаты труда – до уровня прожиточного минимума, говорили о
дополнительных мероприятиях по предотвращению задолженностей по заработной
плате.Разговор шел
также о перспективах развития государственной поддержки в форме материнского
капитала и ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и
последующих детей. Участники указали на необходимость мониторинга на
региональном уровне обеспечения многодетных семей земельными участками с
подведенной инфраструктурой. Интерес вызвали и шаги по формированию рынка арендного жилья.
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