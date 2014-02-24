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"ЕР" против торжества анархии на выборах
15 февраля 2017, среда, 15:59 – ИА СОЧИ-24
"Давайте не превращать выборы в торжество анархии", – призвал
Сергей Неверов, комментируя предложения Владимира Жириновского об изменении избирательного
законодательства. Лидер ЛДПР, в частности, предложил отменить день тишины, снять
ограничения на финансирование избирательных кампаний и разрешить агитацию
непосредственно в день голосования. По его мнению, это увеличит явку. Однако в
"Единой России" такие предложения не поддержали.
По словам Неверова, российские законы, регулирующие выборы, очень
взвешенные и предоставляют равные условия и права всем участникам.
Нормативно-правовая база, подчеркнул он, обеспечивает прозрачный механизм
финансирования, равный доступ к СМИ кандидатам и партиям, которые участвуют в
выборах."Если отменить те, достаточно строгие, но
прозрачные правила в части финансирования кампаний, то получится соревнование
"денежных мешков", против чего выступал и сам Владимир Вольфович".Так, считает Неверов, отмена дня тишины и появление
возможности агитации непосредственно в день выборов обернутся обвинениями в
том, что людей загоняют на участки. "Мы заинтересованы в том, чтобы наши
избиратели пришли и проголосовали на выборах, поэтому проводим предварительное
голосование, чтобы люди обозначили, кого они хотят видеть кандидатами "Единой
России", – сказал секретарь Генсовета "ЕР"."Если же избиратели других политических партий
неактивны в день выборов, то стоит внимательнее присмотреться к тому, кого
партия выдвинула в качестве кандидатов"."В разных регионах – разная явка. Порой это связано может
быть даже с различными климатическими условиями, – добавил Сергей Неверов. – Россия
– большая страна, но выборы проводятся по единым правилам. Предложения
Жириновского, повторю, приведут к анархии и беспорядку".
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