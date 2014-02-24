"ЕР" против торжества анархии на выборах

15 февраля 2017, среда, 15:59 – ИА СОЧИ-24



"ЕР" против торжества анархии на выборах

Секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов прокомментировал предложения ЛДПР об изменениях в избирательном законодательстве. По словам политика, российская нормативно-правовая база в этом плане сбалансирована и опирается в том числе на опыт других стран."Давайте не превращать выборы в торжество анархии", – призвалСергей Неверов, комментируя предложения Владимира Жириновского об изменении избирательногозаконодательства. Лидер ЛДПР, в частности, предложил отменить день тишины, снятьограничения на финансирование избирательных кампаний и разрешить агитациюнепосредственно в день голосования. По его мнению, это увеличит явку. Однако в"Единой России" такие предложения не поддержали.По словам Неверова, российские законы, регулирующие выборы, оченьвзвешенные и предоставляют равные условия и права всем участникам.Нормативно-правовая база, подчеркнул он, обеспечивает прозрачный механизмфинансирования, равный доступ к СМИ кандидатам и партиям, которые участвуют ввыборах."Если отменить те, достаточно строгие, нопрозрачные правила в части финансирования кампаний, то получится соревнование"денежных мешков", против чего выступал и сам Владимир Вольфович".Так, считает Неверов, отмена дня тишины и появлениевозможности агитации непосредственно в день выборов обернутся обвинениями втом, что людей загоняют на участки. "Мы заинтересованы в том, чтобы нашиизбиратели пришли и проголосовали на выборах, поэтому проводим предварительноеголосование, чтобы люди обозначили, кого они хотят видеть кандидатами "ЕдинойРоссии", – сказал секретарь Генсовета "ЕР"."Если же избиратели других политических партийнеактивны в день выборов, то стоит внимательнее присмотреться к тому, когопартия выдвинула в качестве кандидатов"."В разных регионах – разная явка. Порой это связано можетбыть даже с различными климатическими условиями, – добавил Сергей Неверов. – Россия– большая страна, но выборы проводятся по единым правилам. ПредложенияЖириновского, повторю, приведут к анархии и беспорядку".

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