|10 марта, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
"ЕР" возьмет на контроль оптимизацию школ
10 марта 2017, пятница, 15:45 – ИА СОЧИ-24
Оптимизация школ в российских регионах в некоторых случаях
приводит к закрытию учебных заведений. Это создает проблемы, для решения
которых будет проводиться мониторинг ситуации и общественные обсуждения темы, заявила
координатор партийного проекта "ЕР" "Модернизация образования",
депутат Госдумы Валентина Миронова.Как сообщалось, в рамках оптимизации школ в регионах,
которая проходит в соответствии с распоряжением правительства России, до 2018
года планируется закрытие 3639 школ и детских садов в селах."В статье 22-ФЗ 273 "Об образовании в РФ"
сказано, что решение о ликвидации или реорганизации школы допускается только на
основании заключения комиссии после оценки последствий данного решения. Только
когда комиссия представит результаты, можно будет говорить о дальнейших
действиях по реорганизации школы. И обязательно нужно знать мнение жителей
сельского поселения по этому вопросу", – отметила Миронова.Депутат подчеркнула, что контроль за ходом оптимизации школ
с небольшим количеством учащихся возьмет на себя партийный проект "Модернизация
образования". "Партия выступает против необоснованного закрытия школ
и детских садов в регионах. Начиная с 27 марта, на протяжении года мы будем
проводить ежемесячный мониторинг ситуации в регионах", – заявила
парламентарий.Координатор проекта сообщила, что "ЕР" намерена
организовать цикл круглых столов, к участию в которых привлекут экспертов,
педагогов и родителей. Таким образом определится, насколько актуальна оптимизация
общеобразовательных учреждений в каждом конкретном случае. Во время
региональной недели депутаты получат информацию из своих субъектов. А к
середине апреля, когда завершится мониторинг, будет получена полная картина. По
словам Валентины Мироновой, этот вопрос обсудят и на федеральном уровне:
пройдет круглый стол с представителями министерства образования и науки.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.