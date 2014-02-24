Эрдоган решил свергнуть Меркель

15 марта 2017, среда, 16:01 – ИА СОЧИ-24



Эрдоган решил свергнуть Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза.Поводом для очередного резкого заявления Эрдогана послужилоигнорирование властями данных о нескольких тысячах курдов, проживающих в Германии.Их на родине считают экстремистами. "Поддерживая Меркель, вы поддерживаететеррористов", – сказал президент Турции в телеинтервью.На это заявление отреагировал официальный представительнемецкого канцлера Штеффен Зайберт, заявивший, что обвинения против Меркельабсурдны и она не намерена участвовать в игре провокаций.Тем временем журналисты Deutsche Welle узнали, что властиГермании могут запретить въезд в странутурецким политикам после последних недружественных заявлений Эрдогана. Отметим, ранее он ужеобвинял Берлин в пособничестве терроризму после задержания в Стамбулекорреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юсела, которого в Анкаре подозревают в связях с боевиками. Кроме того, в начале марта МИД Турции вызвалпосла Германии в связи с отменой выступления турецкого министра юстиции БекираБоздага. Эрдоган в последние дни рассорился не только с Германией –отношения с Голландией испортились после того, как турецкий президент назвалэту страну банановой республикой и призвал ввести против нее санкции.На прошлой неделе голландские власти не пустили в страну самолет с главой турецкого МИДа, который планировал выступить на митинге в Роттердаме в поддержкуреферендума по новой конституции Турции. А затем выдворили министра по деламсемьи, которая также пыталась попасть на эту акцию.Позиция Нидерландов остается непреклонной. Премьер-министрМарк Рютте отказался принести извинения властям Турции и утверждает, чтоизвиняться надо Анкаре.Накануне, 15 марта, вице-премьер Турции Нуман Куртулмушзаявил, что запрещает возвращаться в страну послу Нидерландов Корнелису ванРею. Запрет распространяется и на других голландских дипломатов. Приэтом в Анкаре заявляют, что мнение европейских политиков о происходящем их неволнует.Наконец сегодня министр Турции по делам ЕС Омер Челик вследза президентом и премьером, уже говорившими об этом, не исключил, что Анкара пересмотрит миграционное соглашение сЕвросоюзом. Как утверждают турецкие политики, ЕС не сдержал слово при реализации соглашения по упрощению визового режима для граждан Турции.

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