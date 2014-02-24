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Эрдоган решил свергнуть Меркель
15 марта 2017, среда, 16:01 – ИА СОЧИ-24
Поводом для очередного резкого заявления Эрдогана послужило
игнорирование властями данных о нескольких тысячах курдов, проживающих в Германии.
Их на родине считают экстремистами. "Поддерживая Меркель, вы поддерживаете
террористов", – сказал президент Турции в телеинтервью.
На это заявление отреагировал официальный представитель
немецкого канцлера Штеффен Зайберт, заявивший, что обвинения против Меркель
абсурдны и она не намерена участвовать в игре провокаций.
Тем временем журналисты Deutsche Welle узнали, что власти
Германии могут запретить въезд в страну
турецким политикам после последних недружественных заявлений Эрдогана. Отметим, ранее он уже
обвинял Берлин в пособничестве терроризму после задержания в Стамбуле
корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юсела, которого в Анкаре подозревают в связях с боевиками. Кроме того, в начале марта МИД Турции вызвал
посла Германии в связи с отменой выступления турецкого министра юстиции Бекира
Боздага. Эрдоган в последние дни рассорился не только с Германией –
отношения с Голландией испортились после того, как турецкий президент назвал
эту страну банановой республикой и призвал ввести против нее санкции.На прошлой неделе голландские власти не пустили в страну самолет с главой турецкого МИДа, который планировал выступить на митинге в Роттердаме в поддержку
референдума по новой конституции Турции. А затем выдворили министра по делам
семьи, которая также пыталась попасть на эту акцию.
Позиция Нидерландов остается непреклонной. Премьер-министр
Марк Рютте отказался принести извинения властям Турции и утверждает, что
извиняться надо Анкаре.
Накануне, 15 марта, вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш
заявил, что запрещает возвращаться в страну послу Нидерландов Корнелису ван
Рею. Запрет распространяется и на других голландских дипломатов. При
этом в Анкаре заявляют, что мнение европейских политиков о происходящем их не
волнует.
Наконец сегодня министр Турции по делам ЕС Омер Челик вслед
за президентом и премьером, уже говорившими об этом, не исключил, что Анкара пересмотрит миграционное соглашение с
Евросоюзом. Как утверждают турецкие политики, ЕС не сдержал слово при реализации соглашения по упрощению визового режима для граждан Турции.
Источник:
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