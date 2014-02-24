ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Эрнст отказался от спорта

25 января 2017, среда, 08:58 – ИА СОЧИ-24

Эрнст отказался от спорта
Эрнст отказался от спорта
Руководство "Первого канала" исключило спорт из новостной повестки дня. Спортивный блок исчезнет из регулярных информационных выпусков 25 января.
Новости спорта включались в информационные выпуски телеканала в 18:00 мск и около полуночи, сообщает "Чемпионат.com". Об их исчезновении из эфира журналистов уведомили 23 января.Отметим, что "Первый канал" купил права на трансляции февральского чемпионата мира по биатлону. Актуальная позиция относительно этого мероприятия неизвестна

командировки съемочной группы и комментаторов до сих пор не подтверждены.Однако позднее пресс-служба телеканала опровергла информацию источника. "Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности", – цитирует RNS представителя "Первого канала".Ранее СМИ отказалось от трансляции хоккейного Кубка "Первого канала", который прошел в столице в декабре 2016 года. Право на показ соревнований было бесплатно передано телеканалу "Матч ТВ". В пресс-службе "Первого" пояснили решение руководства. "К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям", – заявила представить СМИ Лариса Крымова. "Первый канал" не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может позволить невыполнение коммерческих обязательств", – цитирует ее агентство "Интерфакс". В результате 16 декабря вместо матча между Россией и Чехией на "Первом" транслировали передачу "Давай поженимся". 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:30
В Татарстане предотвратили теракт на авиазаводе

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин на коллегии ведомства отчитался о пресечении деятельности группировки, которая планировала совершить несколько терактов на территории республики..»

сегодня, 14:15
"Кибербойца" Порошенко подняли на смех

Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко...»

сегодня, 14:13
Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке

Информация о том, что руководитель отдела кадров следственного изолятора №2 зверски расправился со своей падчерицей и женой, забив их молотком, не нашла своего подтверждения..»

сегодня, 14:01
80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка

В отделение полиции по району Преображенское на востоке Москвы обратилась женщина..»

сегодня, 13:30
Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками

Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»

сегодня, 13:14
Прокуроры-мажоры из Бутырки возмутили мосвичей

Жители Бутырского района столицы пожаловались на работников местной прокуратуры их непосредственному начальству. Их возмутили элитные автомобили сотрудников ведомства...»

сегодня, 13:13
Куриц из России спасут от антибиотиков

После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»

сегодня, 13:01
Во Франции ограбили миллиардера Ротшильда

Замок миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа был ограблен, передает "Газета.ru"..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:30
В Татарстане предотвратили теракт на авиазаводе

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин на коллегии ведомства отчитался о пресечении деятельности группировки, которая планировала совершить несколько терактов на территории республики..»

сегодня, 14:15
"Кибербойца" Порошенко подняли на смех

Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко...»

сегодня, 14:13
Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке

Информация о том, что руководитель отдела кадров следственного изолятора №2 зверски расправился со своей падчерицей и женой, забив их молотком, не нашла своего подтверждения..»

сегодня, 14:01
80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка

В отделение полиции по району Преображенское на востоке Москвы обратилась женщина..»

сегодня, 13:30
Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками

Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»

сегодня, 13:14
Прокуроры-мажоры из Бутырки возмутили мосвичей

Жители Бутырского района столицы пожаловались на работников местной прокуратуры их непосредственному начальству. Их возмутили элитные автомобили сотрудников ведомства...»

сегодня, 13:13
Куриц из России спасут от антибиотиков

После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»

сегодня, 13:01
Во Франции ограбили миллиардера Ротшильда

Замок миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа был ограблен, передает "Газета.ru"..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.