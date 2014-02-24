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Эрнст сделал Шурыгину популярнее Путина

7 марта 2017, вторник, 20:16 – ИА СОЧИ-24

Эрнст сделал Шурыгину популярнее Путина
Эрнст сделал Шурыгину популярнее Путина
После участия в ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", генеральным директором которого является Константин Эрнст, жертва изнасилования Диана Шурыгина с каждым днем бьет все рекорды популярности. Количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина.
Согласно данным "Яндекс.Вордстата", за месяц поисковым запросом "Шурыгина" посетители Сети воспользовались около 5,45 миллиона раз. При этом слова "Диана Шурыгина" в системе искали 4,8 миллиона раз, а "Дианы Шурыгиной" – 4,5 миллиона раз.Для сравнения, поисковой запрос "Путин" в систему за месяц ввели 3,4 миллиона раз. А бывшим президентом Дмитрием Медведевым интересовались 910 тысяч раз.О нарастающей популярности жертвы изнасилования говорит и продажа посвященного ей доменного имени. Адрес nadonyshke.ru, содержащий отсылку к уже ставшему мемом жесту Дианы Шурыгиной, был продан за 9,4 миллиона рублей.Продавцы доменного имени предлагали приобрести его ретейлерам или производителям алкогольной продукции, сообщает Life.ru. На данный момент адрес уже недоступен для продажи, однако покупатель остался неизвестен. Напомним, Диана Шурыгина стала известной после участия в телешоу "Пусть говорят". Семнадцатилетняя девушка рассказала об изнасиловании 21-летним Сергеем Семеновым (самой героине на момент происшествия было 16 лет), однако большинство телезрителей не поверили словам Дианы. Участие в программе вызвало шквал критики в адрес Дианы Шурыгиной, но в то же время она стала одной из самых обсуждаемых персон. Теперь девушка знакома со многими известными видеоблогерами, и кроме того ее приглашают сняться в фильме Юрия Спиридонова "Егор Шилов". В добавок Диана Шурыгина получила предложение от российского порнорежиссера Боба Джека принять участие в его музыкальном проекте, не связанном с эротикой. Мать девушки уже дала свое согласие.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Эрнст сделал Шурыгину популярнее Путина

После участия в ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", генеральным директором которого является Константин Эрнст, жертва изнасилования Диана Шурыгина с каждым днем бьет все рекорды популярности. Количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина...»

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сегодня, 21:44
Для обнаружения рака достаточно капли крови

Биологи из Калифорнии разработали специальную методику, позволяющую обнаружить опухоль на самых ранних стадиях. Ученые научились находить следы раковые клеток в кровотоке и определять место, в котором они формируются...»

сегодня, 21:28
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В центре столицы сотрудники полиции задержали водителя для проверки документов..»

сегодня, 20:59
Ученые: Брак сокращает жизнь женщины

Итальянские ученые установили, что брак негативно влияет на здоровье женщин и сокращает срок их жизни. Это связано с необходимостью заботиться о своем супруге...»

сегодня, 20:59
Живодеры бензопилой убили носорога в зоопарке

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сегодня, 20:59
Москвичка скончалась после укола стоматолога

В столице 56-летняя женщина скончалась через сутки, после посещения частной стоматологической клиники..»

сегодня, 20:59
Что спасло Порошенко в 2014 году

В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков...»

сегодня, 20:44
Грабители в медицинских масках напали на салон связи в Москве

На юго-востоке Москвы неизвестные в медицинских масках ворвались в салон связи "Евросеть"..»

сегодня, 20:16
Эрнст сделал Шурыгину популярнее Путина

После участия в ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", генеральным директором которого является Константин Эрнст, жертва изнасилования Диана Шурыгина с каждым днем бьет все рекорды популярности. Количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина...»
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