ЕС грозит экономическая смерть

13 марта 2017, понедельник, 17:14 – ИА СОЧИ-24



ЕС грозит экономическая смерть

Главный бунтовщик Евросоюза, Великобритания, окончательно определилась со сроками выхода из европейского объединения. Это случится в марте 2019 года. Однако сам ЕС может до этого срока не дожить – его существованию грозят скорые выборы в Нидерландах, Франции и Италии.Брекзит – дело нелегкое. Лондону пришлось даже специальногоминистра по этим вопросам назначить. Занимающий этот пост Дэвид Дэвис исообщил, что Великобритания порвёт с Брюсселем в марте 2019 года.Как уладятся финансовые вопросы брекзита – пока неясно.Британские юристы, посовещавшись, решили: Брюссель обойдется и без 60миллиардов евро, которые еврочиновники требуют от Лондона за выход из ЕС. Малоли что они там насчитали! В Британии свои бухгалтеры, которые получили совсемдругие цифры: оказывается, это Брюссель после запуска процедуры выхода страныиз ЕС должен вернуть англичанам 9 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 11миллиардов долларов). Это сумма, которая хранится в Европейском инвестиционномбанке. Ситуация в европейской экономике на сегодняшний деньмаксимально стабильная за последние семь лет. Однако, несмотря на это, 2017-йможет стать годом распада еврозоны, заверяют эксперты. Ведь риски сейчас носятне экономический, а политический характер, – пишут на страницах немецкогожурнала Der Spiegel Кристоф Паули и Кристиан Райерманн.Аналитики считают, что Великобритания станет примером длядругих стран ЕС, которые тоже повернутся к Евросоюзу спиной. Хотя некоторые изних могут и обогнать неспешных британцев. Так, уже на днях пройдут парламентскиевыборы в Нидерландах. Самые большие шансы – у Партии свободы Герта Вилдерса. Еврофоби большой друг Марин Ле Пен намерен отказаться от евро и вывести страну изЕвросоюза. Короче, полный некзит.Во Франции лидер "Национального фронта" Марин ЛеПен борется за пост президента, а также за возвращение франка – и,соответственно, фрекзит. В Италии две правыепартии готовы хором пропеть "Arrivederci Brussels!"– и вернуть народу дорогую ему лиру. Как же перенесет семейную трагедию Европа?Авторы распределили предполагаемые события по степени угрозыдля существования ЕС. По их мнению, выход Нидерландов из еврозоны не вызовет вЕвропейском союзе экономического коллапса: на долю страны приходится лишь 7% отсуммарной экономики валютного союза. Тяжелее будет самими голландцам. Страна,как поясняют журналисты, гораздо больше экспортирует, чем ввозит, поэтому уторговых партнеров будет довольно большой спрос на новый голландский гульден. Ростголландской валюты негативно скажется на экспорте. Кроме того, сейчас Нидерланды– это перевалочный пункт для продукции из еврозоны и Евросоюза. А после выходаиз ЕС бывшие партнеры станут пользоваться другими путями. В итоге – снижениеэкономического роста, падение благополучия и сокращение количества рабочих мест.А вот французский удар будет посильнее. Если президентомФранции изберут Марин Ле Пен, начнется массовый отток капитала в сторонуГермании и американского доллара. Причем не только во Франции, но прежде всегов южных странах Евросоюза – в Италии, Испании и Португалии. Американскоерейтинговое агентство Moody's исходит из того, что в случае выхода Франции вЕвропе произойдет "неизбежный шок" по принципу "чем большестрана, тем больше проблем". Так что, уверены большинство экспертов,европейская валюта фрекзит едва ли переживет.Более того, если дело закончится исходом Франции, то южнымстранам Европы также придется выйти из еврозоны, чтобы избежать деноминации. Авокруг Германии может возникнуть зона немецкой марки с такими участниками, какАвстрия, Бенилюкс и страны Прибалтики, которые привяжут свои валюты к марке. Укомпаний в странах "немецкой марки" начнутся большие проблемы, таккак после возвращения марки и роста ее курса стоимость их продукции за границейвырастет на 10-30%.Что же касается Италии, то ее выход станет для ЕСсвоеобразным "coup de grace" – ударом милосердия. Итальянцы и такговорят об "эксплуатации" со стороны заносчивых немцев, эту темубеззастенчиво используют две партии, претендующие на звание правящей – "Движениепяти звезд" и "Лига Севера". Любая из них, пришедшая к власти навыборах, запланированных на лето, вернет Италии лиру. По мнению экспертов, этопринесет выгоду в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем станет поводом длядефолта.Брюссель же пытается сохранить лицо. 25 марта в Риме пройдетюбилейный саммит Евросоюза – он посвящен 60-летию подписания Римского договорао создании Европейского экономического сообщества. В планах еврочиновников –обсуждение путей развития ЕС после брекзита.

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