ЕС назвал причину срыва украинского "безвиза"

3 апреля 2017, понедельник, 15:00 – СОЧИ-24



ЕС назвал причину срыва украинского "безвиза"

Украинцам придется ждать безвизового режима с Европой как минимум до завершения президентской кампании во Франции. Брюссель опасается, что отмена виз для 40-миллионной страны даст еще один козырь в руки евроскептиков.Брюссель связывает задержку введения безвизового режима между Украиной и Европейским союзом с президентскими выборами во Франции. Европейские дипломаты продолжают "кормить завтраками" Киев, намекая, что положительное решение может быть принято в мае."Вполне возможно, что решение Совета ЕС по либерализации визового режима будет принято в мае, хотя это пока не подтверждено. Если это произойдет, то уже летом украинцы смогут путешествовать в Евросоюз без виз", – приводит слова одного из дипломатов украинское издание "Корреспондент.net".Ранее глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что "уже в июне" Украина может получить безвизовый режим. Официальная версия проволочек с предоставлением свободного въезда украинцев в Европу звучит немного иначе. Чиновники утверждают, что отсутствие окончательного срока в этом вопросе объясняется некими "процедурными аспектами", желанием дать этому важному событию "должностной фон", и возможность огласить его в присутствии представителей высшей власти Украины.В частных беседах европейские дипломаты признают, что страны ЕС не хотят спешить в этом деле из-за президентских выборов во Франции, намеченных на конец апреля– начало мая. Одна из главных тем французской избирательной кампании – иммиграция и защита границ. В таком контексте отмена виз для граждан страны с населением более 40 миллионов может быть использована радикалами и евроскептиками, всерьез опасаются еврочиновники.

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