ЕС поставил точку в визовом вопросе с Украиной

6 апреля 2017, четверг, 14:16 – СОЧИ-24



ЕС поставил точку в визовом вопросе с Украиной

Европарламент завершил финальное голосование по вопросу предоставления безвизового режима для Украины. "За" проголосовало большинство собравшихся в зале заседаний депутатов.По сообщениям присутствовавших на голосовании журналистов, за либерализацию визового режима был подан 521 голос, против – 75. Оставшиеся 36 депутатов воздержались.На заседании выступила докладчик Европейского парламента по вопросам безвизового режима Мария Габриэль. По ее словам, Киев выполнил все требования Брюсселя. "Мы вновь подтверждаем принцип, что каждая страна, которая соответствует критериям, изложенным Европейской комиссией, должна извлечь выгоду из отказа от виз для ее граждан. Теперь дело за Советом ЕС", – сказала она. После голосования в Европарламенте предложение о безвизе для Украины на заседании 26 апреля должен одобрить Совет ЕС. Затем в мае документ должен подписать президент Европарламента и глава страны – председателя Совета ЕС Мальты. Окончательное решение вступит в силу на 20-й день после публикации.Между тем политолог-международник Тарас Черновол утверждает, что голосование Европарламента хоть и является важным, но не окончательным. "Теперь решение о предоставлении безвиза для Украины приняло статус закона, и запускается механизм европейской бюрократии. Решение Европарламента должно быть переведено на все языки ЕС, верифицировано и принято к выполнению национальными правительствами всех стран", – сказал он. Вместе с тем эксперт отмечает, что этот процесс может затянуться."Остается небольшое опасение, что отдельные страны затянут рассмотрение вопроса, но все равно установлены конкретны сроки, и ориентировочно вся техническая процедура по введению безвиза в силу должна быть пройдена к 10-15 июня", – говорит Черновол.

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