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Европа испугалась возросшего влияния Москвы

9 января 2017, понедельник, 12:45 – ИА СОЧИ-24

Европа испугалась возросшего влияния Москвы
Европа испугалась возросшего влияния Москвы
Европарламент планирует ужесточить правило финансирования партий со стороны так называемых автократических режимов, передает влиятельное немецкое издание Der Spiegel. Как отмечается, эта мера направлена на предотвращение "влияния на выборы" в ЕС со стороны России.
С такой инициативой выступила Европейская народная партия (ЕНП), лидер которой Манфред Вебер неоднократно заявлял о резком усилении влияния России на ЕС. Политик уверен, что Брюсселю необходимо противостоять этому. В качестве меры он предлагает законодательно закрепить норму, в соответствии с которой европейские партии, спонсируемые "автократическими режимами", получают меньшее финансирование со стороны Евросоюза.  Вебер заявил, что в первую очередь это будет касаться России и ее президента Владимира Путина, который, по мнению политика, попытается оказать влияние на грядущие в этом году выборы во Франции и Германии. "Нельзя допустить, что ЕС финансирует антиевропейские партии, которым помогает деньгами Кремль с целью ослабления Европы. С этим надо покончить", – цитирует Вебера Der Spiegel. Влиятельное британское издание Financial Times сообщило, что ЕС всерьез опасается атак со стороны российских хакеров на выборах во Франции и Германии. Главной их целью, отмечает газета, станет недопущение переизбрания Ангелы Меркель канцлером ФРГ, а также помощь "пророссийскому" кандидату на выборах во Франции Марин Ле Пен.  Практически сразу после победы Дональда Трампа на выборах в США некоторые западные политики выступили с обвинениями в адрес России. По их мнению, с помощью хакерских атак и взломов серверов Демократической партии она повлияла на результат избирательного процесса в пользу кандидата от республиканцев. Избранный президент США в своем блоге в Twitter подверг сомнению заявления американских официальных лиц о том, что Москва может быть причастна к кибератакам. "Если Россия или кто-либо еще устроили взлом, почему Белый дом ждал так долго? Почему они решили жаловаться после того, как потеряли Хиллари?" – задался вопросом политик. Россия неоднократно отрицала обвинения во влиянии на ход американских выборов. Однако убежденность истеблишмента привела к введению новых антироссийских санкций со стороны США.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который облегчает пограничный контроль для граждан 80 государств..»

сегодня, 17:43
Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков

Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»

сегодня, 17:30
Посольство США в Москве перестало выдавать визы

Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства..»

сегодня, 17:29
Кто представит Путина на "коронации" Трампа

Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»

сегодня, 17:00
Погода приготовила москвичам новую опасность

Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман...»

сегодня, 16:59
"Газпром" объявил о крупной победе в Европе

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о значительном увеличении количества газа, который концерн поставил в Европу в прошлом году. По его словам, рост составил более 12%...»

сегодня, 16:45
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала доклад спецслужб США о пресловутых "русских хакерах". Дипломат с иронией отнеслась к выводам американских разведчиков...»
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