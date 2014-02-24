Европа приструнила "воришку" Порошенко

Евросоюз должен прекратить финансирование руководства Украины, поскольку страна погрязла в коррупции и не смогла достичь успехов в проведении реформ. Об этом говорится в очередном докладе брюссельского Центра европейских политических исследований, который спонсируется властями ЕС. Как утверждают авторы исследования, за три года, прошедших после событий февраля 2014 года, руководство Украины так и не смогло выполнить взятые на себя обязательства по борьбе с коррупцией и децентрализации государственного управления. Аналитики уверены, если президент Петр Порошенко и его окружение и дальше продолжат игнорировать необходимость наведения элементарного порядка в государстве, ЕС должен перекрыть финансирование нынешнего киевского режима. Кроме того, эксперты брюссельского аналитического центра отметили, что власть в стране после "антиолигархического" переворота 2014 года по-прежнему принадлежит представителям крупного бизнеса, которые контролируют все основные политические силы в стране. "Контроль над финансированием политических партий на Украине также остается неподъемной задачей. Большинство партий финансируются и контролируются олигархами", – говорится в докладе. По словам аналитиков, если украинское руководство продолжит прежнюю политику, страну ожидают еще более тяжелые времена. Политологи уверены, что озвученные в докладе тезисы означают, что Брюссель устал от Порошенко и не желает далее финансировать его погрязший в коррупции режим. "При Обаме Украину поддерживали США через поток траншей от Международного валютного фонда, контролируемого американцами. Но Трамп уже заявил, что Украина – дело Европы, а не Вашингтона. Европейцы теперь вынуждены искать деньги на финансирование Киева из собственного кармана", – цитирует RT доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло. В связи с этим, отмечает он, на Западе уже начинают искать замену Порошенко. "Похоже, что в ЕС начинают кастинг на роль президента Украины, который может завершиться уже до конца весны", – полагает эксперт. Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что в этом году страна столкнется с недостатком внешнего финансирования. Там сообщили, что на ранее ожидаемую помощь от Вашингтона Киеву надеяться в этом году не стоит. Кроме этого, с большой долей вероятности уменьшится сумма перечисленных Украине средств Международным валютным фондом. В то же время СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп готовит масштабную проверку всех средств, выделенных режиму Порошенко прежней американской администрацией.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
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У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»