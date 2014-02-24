Евросоюз потерял покой из-за "Искандеров"

3 апреля 2017, понедельник, 10:00 – СОЧИ-24



Евросоюз потерял покой из-за "Искандеров"

Страны НАТО посчитали развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области угрозой для своей безопасности. Однако Москва не собирается отчитываться.Замгенсека НАТО РоузГеттемюллер назвала развертывание ракетных комплексов"Искандер" доказательством тенденции на милитаризацию и усилениеконтроля над воздушным пространством. Она не стала отрицать, что наша страна имеет на это полное право."Никто и не спорит с тем, что Калининградская область– это территория России", – цитирует Геттемюллер "Коммерсантъ". "Многиечлены альянса, соседствующие с Россией, считают это угрозой для своейбезопасности", – отметила она.Примечательно, что главаМИДа Сергей Лавров неоднократно говорил об отсутствии у России планов понападению на какие-либо страны. В свою очередь директордепартамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин подчеркивал,что Москва не собирается отчитываться перед НАТО по поводу размещения "Искандеров" в Калининграде.Ранее в Минобороны России подтвердили информацию опередислокации мобильных ракетных комплексов в Калининградскую область длясовершенствования подготовки. Официальныйпредставитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что один"Искандер" был специально выставлен под пролетавший американскийразведывательный спутник для уточнения параметров работы космическогоаппарата.

СОЧИ 24