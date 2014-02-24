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Евросоюз потерял покой из-за "Искандеров"
3 апреля 2017, понедельник, 10:00 – СОЧИ-24
Замгенсека НАТО Роуз
Геттемюллер назвала развертывание ракетных комплексов
"Искандер" доказательством тенденции на милитаризацию и усиление
контроля над воздушным пространством. Она не стала отрицать, что наша страна имеет на это полное право.
"Никто и не спорит с тем, что Калининградская область
– это территория России", – цитирует Геттемюллер "Коммерсантъ". "Многие
члены альянса, соседствующие с Россией, считают это угрозой для своей
безопасности", – отметила она.
Примечательно, что глава
МИДа Сергей Лавров неоднократно говорил об отсутствии у России планов по
нападению на какие-либо страны. В свою очередь директор
департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин подчеркивал,
что Москва не собирается отчитываться перед НАТО по поводу размещения "Искандеров" в Калининграде.
Ранее в Минобороны России подтвердили информацию о
передислокации мобильных ракетных комплексов в Калининградскую область для
совершенствования подготовки. Официальный
представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что один
"Искандер" был специально выставлен под пролетавший американский
разведывательный спутник для уточнения параметров работы космического
аппарата.
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