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Евросоюз потерял покой из-за "Искандеров"

3 апреля 2017, понедельник, 10:00 – СОЧИ-24

Евросоюз потерял покой из-за "Искандеров"
Евросоюз потерял покой из-за "Искандеров"
Страны НАТО посчитали развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области угрозой для своей безопасности. Однако Москва не собирается отчитываться.
Замгенсека НАТО Роуз
Геттемюллер назвала развертывание ракетных комплексов
"Искандер" доказательством тенденции на милитаризацию и усиление
контроля над воздушным пространством. Она не стала отрицать, что наша страна имеет на это полное право.
"Никто и не спорит с тем, что Калининградская область
– это территория России", – цитирует Геттемюллер "Коммерсантъ". "Многие
члены альянса, соседствующие с Россией, считают это угрозой для своей
безопасности", – отметила она.
Примечательно, что глава
МИДа Сергей Лавров неоднократно говорил об отсутствии у России планов по
нападению на какие-либо страны. В свою очередь директор
департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин подчеркивал,
что Москва не собирается отчитываться перед НАТО по поводу размещения "Искандеров" в Калининграде.
Ранее в Минобороны России подтвердили информацию о
передислокации мобильных ракетных комплексов в Калининградскую область для
совершенствования подготовки. Официальный
представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что один
"Искандер" был специально выставлен под пролетавший американский
разведывательный спутник для уточнения параметров работы космического
аппарата.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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