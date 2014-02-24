Фестиваль "Весна" станет праздником для любителей спорта

16 марта 2017, четверг, 15:45 – ИА СОЧИ-24



Фестиваль "Весна" станет праздником для любителей спорта

В субботу, 18 марта, в Москве состоится гонка ГТО "Путь домой". Мероприятие пройдет на территории природного заказника "Воробьевы горы" и будет посвящено третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.По словам временно исполняющего обязанности руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алексея Паламарчука, гонка пройдет в рамках фестиваля "Весна" и соберет представителей вузов, власти и известных спортсменов. "Все желающие могут попробовать сдать нормы ГТО на специально оборудованной площадке, также будет организована широкая развлекательная площадка, будет концерт и фейерверк", – сказал он, подчеркнув, что вход на мероприятие бесплатный. Кроме того,Паламарчукотметил, что заявки на участие в гонке оставили уже более 2000 человек.В свою очередь председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов заявил, что подобные спортивные мероприятия дают людям возможность сделать спорт полезной привычкой. "Мы хотим, чтобы занятие спортом стало для людей обыденным делом. По сути, процесс сдачи норм ГТО является рутиной, которая наскучивает людям. А гонка позволит разнообразить этот процесс", – подчеркнул он. Такого же мнения придерживается двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина. Она считает, что проведение государственных праздников в спортивном формате – очень хорошая идея. Спортсменка отметила, что сама собирается принять участие в соревновании. "Ведь это интересно", – сказала она. Гонка ГТО – состязание между командами или индивидуальными участниками. Бегунам предстоит преодолеть маршрут протяженностью пять километров по пересеченной местности, оборудованный 22 препятствиями. Каждое из них – это рубежная точка, связанная с историей и достопримечательностью Крымского полуострова. Победителем станет тот, кто быстрее всех преодолеет маршрут.Кроме того, 18 марта на Университетской площади перед главным зданием МГУ состоится грандиозный концерт в честь третьей годовщины присоединения Крыма. В нем примут участие ведущие российские музыкальные коллективы и исполнители. Мероприятие начнется в 17 часов вечера, вход свободный. Организаторы ожидают, что фестиваль "Весна" 18 марта посетят около 40 тысяч человек.

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