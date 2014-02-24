Финны стали чаще возвращаться домой с алкоголем

6 марта 2017, понедельник, 13:31 – ИА СОЧИ-24

Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии опубликовал отчет о том, что в 2016-м финские туристы стали чаще, чем в предыдущие годы, возвращаться домой с алкоголем, передает Flashnord. В основном речь идет о пиве – его финны ящиками закупают в Эстонии по более выгодным ценам. Каждый турист в среднем ввез в страну по 14 литров алкоголя.Финляндия занимает одно из первых мест в Европе по количеству потребляемых спиртных напитков на человека. Житель страны старше 15 лет в среднем выпивает в год более 90 литров пива, 15 литров вина, девять литров слабоалкогольных коктейлей, девять литров сидра и шесть литров крепкого спиртного. Из-за дороговизны горячительного многие предпочитают ввозить алкоголь из-за границы.

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