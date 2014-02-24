Финны стали чаще возвращаться домой с алкоголем

Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии опубликовал отчет о том, что в 2016-м финские туристы стали чаще, чем в предыдущие годы, возвращаться домой с алкоголем, передает Flashnord. В основном речь идет о пиве – его финны ящиками закупают в Эстонии по более выгодным ценам. Каждый турист в среднем ввез в страну по 14 литров алкоголя. Финляндия занимает одно из первых мест в Европе по количеству потребляемых спиртных напитков на человека. Житель страны старше 15 лет в среднем выпивает в год более 90 литров пива, 15 литров вина, девять литров слабоалкогольных коктейлей, девять литров сидра и шесть литров крепкого спиртного. Из-за дороговизны горячительного многие предпочитают ввозить алкоголь из-за границы.
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала отмену приговора бывшей воспитательнице Евгении Чудновец. Детский омбудсмен заявила, что приветствует решение президиума Курганского областного суда...»
Валентина Терешкова пригласила депутатов Госдумы вступить в отряд космонавтов. Первой в мире женщине, преодолевшей земное притяжение, исполнилось 80 лет. С юбилеем Валентину Николаевну поздравили коллеги-парламентарии...»
Риск возникновения распространенных эстроген-независимых раковых опухолей груди, имеющих наихудшие показатели выживаемости, можно снизить с помощью средиземноморской диеты. Таким образом угроза возникновения заболевания падает на 32%...»
В Сети появилась очередная часть программы "Пусть говорят", посвященная изнасилованной Диане Шурыгиной. На этот раз 17-летняя девушка пришла к Андрею Малахову в сером обтягивающем платье и вела себя более сдержанно. В эфире передачу покажут 6 марта в 20:00 мск...»