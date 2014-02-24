Финские власти прячут от граждан статьи о Крыме

Несмотря на приверженность – по крайней мере на словах – свободе слова, европейские политики, общественные деятели, да и сами журналисты очень внимательно следят за тем, чтобы до сознания простых обывателей не доходили "нежелательные" сведения. Так, финский журналист Арья Паананен заметила показавшуюся ей подозрительной статью в журнале Allegro, передает Flashnord. Само издание предназначено для пассажиров одноименных скоростных поездов, курсирующих междуХельсинки и Санкт-Петербургом. Издается оно совместными усилиями финской государственной железнодорожной компании VR и российской ОАО "РЖД".Финской журналистке бросился в глаза материал под названием "Снова в Крым!" на английском, русском и финском языках. Соответствующей фотографией Арья Паананен поделилась со своими подписчиками в Facebook. Начальник пресс-службы VR Мик Хейяри поспешил оправдаться. "Этот материал размещен в той части журнала, за которую отвечает РЖД. В верхней части страницы написано "Информация ОАО "РЖД". VR не предлагает и не организовывает поездки в Крым", – объяснил он."Тем не менее, VR приняла решение об изъятии всего тиража Allegro", – добавил Мик Хейяри. Кроме того, в государственной компании пообещали "провести беседу с российскими партнерами". При этом пресс-секретарь VR не стал уточнять, каким финским законам противоречит статья о поездках на российский полуостров.
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Несмотря на приверженность – по крайней мере на словах – свободе слова, европейские политики, общественные деятели, да и сами журналисты очень внимательно следят за тем, чтобы до сознания простых обывателей не доходили "нежелательные" сведения..»
Выяснились новый подробности убийства бойцов Росгвардии в Ленинском районе Астрахани. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"...»
На заседании Президиума Генсовета "Единой России" утверждены участки для предварительного голосования, которое состоится 28 мая 2017 года. Граждане, желающие принять участие в праймериз, могут узнать адрес ближайшего участка на сайте pg.er.ru...»