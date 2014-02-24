Флот России назвали угрозой существования Запада

Активное развитие Военно-морского флота России якобы "ставит под угрозу само существование" стран Запада. В Великобритании считают, что ВМФ способен "парализовать" Европу. Об этом сообщается в специальном докладе бывших командующих Североатлантического альянса адмирала Джеймса Ставридиса и генерала Филиппа Бридлава, сообщает Daily Mail. По их мнению, страны НАТО должны готовиться к "гибридной войне на воде до того, как станет поздно".В частности, военные беспокоятся, что потеряют контроль над морями. Российский флот с помощью новых кораблей и субмарин может обрезать подводные кабели между США и Евросоюзом, с помощью которых страны обмениваются коммерческой и военной информацией. Также целью ВМФ якобы могут стать нефтедобывающие платформы в Северном море.По словам Ставридиса и Бридлава, в России вновь появился "советский дух военных операций". "Маленькие синие моряки" будут проводить различные диверсии, а правительство страны станет отрицать какую-либо причастность к этому. Развитие российского ВМФ "угрожает финансовому рынку и потокам глобальной информации", – заключают авторы. Напомним, ранее командир тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" Сергей Артамонов рассказал, что за время похода в Сирию и обратно корабль сопровождался 50-60 кораблями НАТО, а в отдельных морских территориях "группу одновременно сопровождали по 10-11 их". "Значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом!" – заключил он.
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала отмену приговора бывшей воспитательнице Евгении Чудновец. Детский омбудсмен заявила, что приветствует решение президиума Курганского областного суда...»
Валентина Терешкова пригласила депутатов Госдумы вступить в отряд космонавтов. Первой в мире женщине, преодолевшей земное притяжение, исполнилось 80 лет. С юбилеем Валентину Николаевну поздравили коллеги-парламентарии...»
Риск возникновения распространенных эстроген-независимых раковых опухолей груди, имеющих наихудшие показатели выживаемости, можно снизить с помощью средиземноморской диеты. Таким образом угроза возникновения заболевания падает на 32%...»
В Сети появилась очередная часть программы "Пусть говорят", посвященная изнасилованной Диане Шурыгиной. На этот раз 17-летняя девушка пришла к Андрею Малахову в сером обтягивающем платье и вела себя более сдержанно. В эфире передачу покажут 6 марта в 20:00 мск...»