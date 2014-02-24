Флот России назвали угрозой существования Запада

6 марта 2017, понедельник, 12:15 – ИА СОЧИ-24



Флот России назвали угрозой существования Запада

Активное развитие Военно-морского флота России якобы "ставит под угрозу само существование" стран Запада. В Великобритании считают, что ВМФ способен "парализовать" Европу.Об этом сообщается в специальном докладе бывших командующих Североатлантического альянса адмирала Джеймса Ставридиса и генерала Филиппа Бридлава, сообщает Daily Mail. По их мнению, страны НАТО должны готовитьсяк "гибридной войне на воде до того, как станет поздно".В частности, военные беспокоятся, что потеряют контроль над морями. Российский флот с помощью новых кораблей и субмарин может обрезать подводные кабели между США и Евросоюзом, с помощью которых страны обмениваются коммерческой и военной информацией. Также целью ВМФ якобы могут стать нефтедобывающие платформы в Северном море.По словам Ставридиса и Бридлава, в России вновь появился "советский дух военных операций". "Маленькие синие моряки" будут проводить различные диверсии, а правительство страны станет отрицать какую-либо причастность к этому. Развитие российского ВМФ "угрожает финансовому рынку и потокам глобальной информации", – заключают авторы. Напомним, ранеекомандир тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" Сергей Артамонов рассказал, что за время похода в Сирию и обратно корабль сопровождался 50-60 кораблями НАТО, а в отдельных морских территориях "группу одновременно сопровождали по 10-11 их". "Значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом!" – заключил он.

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