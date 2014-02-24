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Фотограф Обамы подшутил над Трампом

14 марта 2017, вторник, 19:31 – ИА СОЧИ-24

Фотограф Обамы подшутил над Трампом
Фотограф Обамы подшутил над Трампом
Фотограф бывшего президента Соединенных Штатов Пит Суза прокомментировал информацию о возможной слежке Барака Обамы за гражданами через микроволновую печь. Он разместил в своем Instagram отредактированную фотографию своего работодателя.
Пит Суза опубликовал в своей социальной сети изображение приоткрытой СВЧ-печи, внутри которой "спрятался" Барак Обама. "Кто-то отредактировал одну из моих фотографий. Уточню, что это был не я", – прокомментировал он свой пост.Публикация фотографа вызвала бурную реакцию среди пользователей социальных сетей. На данный момент пост собрал уже 66 тысяч лайков, его прокомментировали около двух тысяч человек."Осторожнее. Теперь Трамп может решить, что это – доказательство прослушки Бараком Обамой через микроволновые печи в Трамп-тауэере", – иронично отметил один из подписчиков. "Давно так не смеялся", – написал пользователь Instagram.Однако многие негативно отнеслись к публикации фотографа Барака Обамы – кто-то из-за солидарности с Дональдом Трампом, а кто-то и вовсе счел его юмор не смешным. "Ох, Пит. Ты не знаешь, когда следует остановиться, верно?" – написал один из пользователей. Напомним, ранее старший советник главы Соединенных Штатов Келлиан Конуэй заявила, что Барак Обама мог следить за Дональдом Трампом с помощью технических устройств. "Вы можете подглядывать за кем-то через его телефон, телевизор и даже камеру в микроволновке", – подчеркнула она.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:14
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Репутация Украины сильно пострадает, если власти страны не пустят на конкурс "Евровидение-2017" российскую исполнительницу Юлию Самойлову. Если такое произойдет, то Киев подыграет исключительно своим недоброжелателям...»

вчера, 22:00
В Варшаве у здания МИД прогремел взрыв

В Варшаве у въезда в подземную парковку неподалеку от здания министерства иностранных дел Польши взорвался автомобиль..»

вчера, 21:46
Навальный мечтает о новом митинге в Москве

Российский оппозиционер Алексей Навальный хочет провести в Москве митинг против коррупции..»

вчера, 21:28
Налетчики в масках ограбили ювелирный на востоке Москвы

На востоке столицы двое неизвестных в масках ограбили на ювелирный магазин..»

вчера, 21:15
Назван преемник Чуркина

Постпред России при НАТО Александр Грушко может занять пост постоянного представителя страны при ООН..»

вчера, 21:15
Писатель Веллер оскандалился на телевидении

Скандальный инцидент произошел на съемках политического ток-шоу "Право голоса". Писатель Михаил Веллер в ходе обсуждения проблем русских в Прибалтике не совладал со своими эмоциями...»

вчера, 21:13
При столкновении маршрутки и фуры пострадали пассажиры

В Мытищинском районе Подмосковья столкнулись большегруз MAN и маршрутка..»

вчера, 20:59
Мир станет другим через 48 часов

Через два дня мир может сильно измениться. Это связано с запуском процедуры выхода Британии из ЕС, выборами в Голландии, продолжающимся противостоянием Турции и Европы и грозящим США банкротством...»
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