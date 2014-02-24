"Газпром" объявил о крупной победе в Европе

9 января 2017, понедельник, 16:59 – ИА СОЧИ-24



"Газпром" объявил о крупной победе в Европе

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о значительном увеличении количества газа, который концерн поставил в Европу в прошлом году. По его словам, рост составил более 12%.Миллер отметил, что несмотря на некоторые неблагоприятные факторы, такие как проблема с украинским транзитным маршрутом, "Газпром" смог не только сохранить объем поставок голубого топлива европейским потребителям, но и нарастить его на 12%. Глава компании заявил, что поставки газа в страны ЕС в 2016 году превысили 179 миллиардов кубометров, что является абсолютным рекордом за всю историю "Газпрома".Кроме того, увеличились объемы добытого голубого топлива. Так, в ушедшем году эта цифра составила практически 420 миллиардов кубометров газа, что на 11 миллиардов превышает плановые показатели. При этом Миллер добавил, что в случае необходимости производство может быть увеличено на 150 миллиардов кубометров.В то же время за прошедшую неделю российский газовый гигант трижды ставил рекорды по поставкам голубого топлива европейским потребителям. Так, с 4 по 6 января объем транспортируемого газа превышал 165 миллионов кубометров в сутки. Как сообщил Миллер, столь крупные поставки позволили более чем на 100% загрузить газопровод "Северный поток", проходящий по дну Балтийского моря. Такие показатели стали наивысшими для газопровода, который прежде не работал в полную мощность.Ранее в "Газпроме" заявляли, что и дальше намерены наращивать объемы поставок голубого топлива в Европу. Поспособствовать этому должны строящиеся в обход Украины газопроводы "Северный поток-2", а также "Турецкий поток", планируемая ветка от которого пойдет в южноевропейские страны.

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