Генерал в Москве попался на многомиллионной взятке
6 марта 2017, понедельник, 18:14 – ИА СОЧИ-24
Генерал в Москве попался на многомиллионной взятке
Бывший заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав Варчук арестован в понедельник, 6 марта, по подозрению во взятке. По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, арест генерала связан с системной работой по наведению порядка в ведомстве. "Это касается и бывших руководителей, тех, кто не перешел в новую структуру", – заявил Хинштейн. При этом СМИ сообщают, что размер взятки, инкриминируемой Варчуку, оценивается в 10 миллионов рублей. Как пишет Life, денежную сумму генералу передал один из его подчиненных – полковник Александр Костин. Как утверждает издание, показания на обоих дал задержанный ранее офицер спецсвязи России Александр Гостев. По его словам, взятка Варчуку предназначалась за содействие в процессе перераспределения бюджетных средств между силовыми ведомствами. Само дело о взятке было возбуждено в конце декабря прошлого года. "Судя по всему, полковник не выполнил взятые на себя обязательства, после чего на него и было подано заявление в УФСБ России по внутренним войскам МВД России", – сообщает, в свою очередь, "Коммерсантъ". При этом Хинштейн отметил, что арест бывшего заместителя главнокомандующего внутренних войск МВД был санкционирован еще 5 апреля. Согласно отчету за 2015 год, замруководителя внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе Вячеслав Варчук оказался одним из самых оплачиваемых военнослужащих этой структуры. Он занял второе место в списке с доходом более чем девять миллионов рублей в год. При этом в рамках реорганизации силовых структур в прошлом году генерал-миллионер не попал в созданную тогда Росгвардию. По некоторым данным, в новую структуру его не взяли из-за имеющихся к нему "организационных вопросов".
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