Гениальная афера "полковника" Павленко

2 апреля 2017, воскресенье, 10:14 – СОЧИ-24



Гениальная афера "полковника" Павленко

В начале апреля 1955 года трибунал Московского военного округа приговорил Николая Павленко к высшей мере наказания – расстрелу. Возглавляя "притворившуюся" воинским подразделением нелегальную строительную организацию, этот человек умело вводил в заблуждение государство, зарабатывая на этом огромные деньги.Хмурым и холодным осенним утром 1952 года сонную тишину ничем не примечательного дворика в Кишиневе разорвал рев автомобильного двигателя и топот тяжелых сапог. Те, кто отважился выглянуть из своих окон, успели увидеть, как люди в серых шинелях выталкивают из двери одного из домов плотного мужчину в парадном офицерском кителе. Его вывели на улицу, посадили в стоящую за углом машину и увезли в неизвестном направлении. Тишина вновь опустилась на сонный дворик, и жизнь потекла своим чередом. Но ставшие случайными свидетелями произошедшего и представить не могли, что видели тем утром финальную часть секретнейшей операции органов госбезопасности СССР, во время которой был схвачен преступник номер один того времени – "полковник" Николай Павленко, на протяжении 11 лет мастерски обманывавший могущественную советскую сталинскую систему. НАЧАЛО ПУТИПавленко родился в 1908 году в Киевской губернии. В период коллективизации, в начале 1930-х годов, семья будущего "великого комбинатора" была раскулачена, а отец вскоре умер в ссылке. В 1928 году 14-летний Павленко уходит из дома и устраивается работать дорожным строителем. Тогда же он пытается поступить на автодорожный факультет Белорусского политеха. Через некоторое время, как "сознательного и честного" работника, Павленко рекомендуют в серьезную организацию – Главвоенстрой. Там он успешно справлялся с работой прораба, затем – старшего прораба и к 1941 году дорос до заведующего участком. Тогда он вряд ли мог себе представить, что уже через несколько лет станет одним из богатейших людей в СССР.Начавшаяся Великая Отечественная война стала огромным горем для страны. Разрушения городов и сел, потери среди мирного населения, поражения армии и стремительное наступление врага. Но для Павленко те страшные первые военные месяцы стали временем больших возможностей. Как специалист по военному строительству он был назначен помощником инженера Второго стрелкового корпуса на Западном фронте. Но защищать Родину у Павленко особого желания не было, поэтому спустя некоторое время он подделывает документы и отправляется в липовую командировку, взяв в собой шофера на служебном грузовике. Дезертиры добрались до Калинина (тогда так называлась Тверь) и "залегли на дно" у проживавших в городе родственников Павленко.ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ДЕЗЕРТИРОднако долго так продолжаться не могло, поэтому дезертир обдумывал варианты дальнейших действий. И вскоре пришел к главной идее своей жизни, принесшей ему сказочное по тем временам богатство. По некоторым сведениям, случилось это на пьянке в подмосковном Клину, где собрались бывшие сослуживцы Павленко по строительным организациям, так же, как и он, не обделенные разного рода сомнительными талантами. Одним из них был Людвиг Рудниченко. Прямо во время застолья он в шутку вырезал из подошвы резинового сапога гербовую печать и штампы с надписью "Участок военно-строительных работ Калининского фронта №5". Увиденное породило в голове Павленко дерзкий преступный замысел.Имея в распоряжении угнанный с фронта военный грузовик, лошадей с повозками и несколько человек "личного состава" он задумал ни много ни мало организовать собственную строительную воинскую часть. Для этих целей за данную аферистом продуктовую взятку на калининской типографии был отпечатан тираж поддельных документов на имена "военнослужащих" несуществующей воинской части. Кроме того, на местной швейной фабрике для преступника и его подельников была пошита военная форма. Друзья и знакомые Павленко были в его "воинской части" поделены на "солдат" и "офицеров". Тем не менее людей для серьезного мероприятия катастрофически не хватало. Но и эта проблема была вскоре решена: предприимчивый аферист договорился с военным комиссаром города, чтобы тот направлял к нему отставших от своих подразделений военнослужащих или только что выписанных из местных госпиталей солдат. Конечно же, и в этом деле не обошлось без взятки, ставшей с того времени главным инструментом преступника в ведении его фальшивого "бизнеса". Впрочем, следует признать, пользовался он этим инструментом мастерски. ВОСХОЖДЕНИЕ "ВЕЛИКОГО КОМБИНАТОРА"Первые контракты не заставили себя ждать. Начальник калининского эвакуационного пункта военный врач Биденко в обмен на бесплатные услуги согласился обеспечивать "воинскую часть" афериста всем необходимым. Вскоре потянулись и другие заказы, под которые Павленко открыл счет в Госбанке. А после расформирования Калининского фронта Павленко, давший взятку некому подполковнику Цыплакову, смог пристроить свое "подразделение" к тылу 4-й воздушной армии для строительства аэродромов. Таким образом, структура преступника была организована, основной источник доходов получен, а снабжение налажено. Началась эпоха процветания афериста и созданной им "строительной части". До мая 1945 года Павленко только на территории СССР смог получить по заключенным договорам около миллиона рублей, а общая численность его подразделения, или правильнее сказать банды, достигла 200 человек. Вместе с добивавшей врага на территории Европы Красной армией банда афериста дошла до самой Германии, где не стеснялась откровенных грабежей местного населения. Конец войны преступник и его подельники закончили в Штутгарте. К этому времени у них уже было столько награбленного, что Павленко договорился с военным комендантом города о выделении железнодорожного состава из 30 вагонов для того, чтобы вывезти все это в СССР. Эшелон с автомобилями, швейными машинками, аккордеонами и даже домашним скотом медленно потянулся на восток. Многое из награбленного Павленко и подельники продали еще в Польше, остальное было в скором времени реализовано на рынках Тульской и Калининской областей.После своего "триумфального" возвращения из Европы Павленко выхлопотал для подчиненных 230 единиц наград. На себя же предприимчивый аферист нацепил четыре ордена: Отечественной войны I и II степени, Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, а также множество медалей. НОВЫЙ ЭТАППо возвращении на Родину подразделение Павленко расположилось в Щекинском районе Тульской области. Естественно, не без взятки. За это местный военком получил от Павленко один из награбленных автомобилей. Сбыв все присвоенное в Европе имущество, аферист решил расформировать свое подразделение. При помощи того же военкома все состоявшие под началом Павленко "военнослужащие" были демобилизованы. При этом "младший воинский состав" в качестве благодарности получили от преступника по 7-12 тысяч рублей, "офицеры" – по 15-25 в зависимости от звания. В скупости мошенника обвинить было явно нельзя. Себе же преступник оставил 90 тысяч рублей. На огромную по тем временам сумму он купил себе два дома – один в Харьковской, другой в Калининской области, а также обзавелся аж четырьмя автомобилями "Победа". Однако спокойная и размеренная жизнь с женой и дочерью была для него слишком скучной. Его манили приключения и большие деньги. Вскоре он вновь подается в строительную отрасль, организовав артель "Пландорстрой". Впрочем, проработала она недолго, поскольку уже в 1948 году Павленко бросает супругу и уезжает из Калинина на Западную Украину вместе с любовницей, прихватив 400 тысяч рублей из средств артели.С ШИРОКИМ РАЗМАХОМПавленко и его возлюбленная селятся во Львове, куда он вскоре зовет бывших подельников. Все вместе он вновь создают строительную "воинскую часть". За взятки были заказаны печати, бланки документов, и весь бизнес аферистов пошел по старой схеме, только с еще большим размахом. За четыре следующих года организация заключила более 60 договоров на колоссальную сумму – более 38 миллионов рублей. Деятельность аферистов развернулась на территории шести союзных республик: Украины, Молдавии, Белоруссии, а также Эстонии, Латвии и Литвы. При этом сам Павленко слыл среди тамошних партийных бонз уважаемым человеком, без стеснения появляясь на торжественных мероприятиях, здороваясь за руку с представителями власти. В 1951 году преступник присваивает себе звание полковника.Стоит отметить, что деятельность замаскированной под воинскую часть организации была основана на чисто капиталистических принципах. Так, нанятым специалистам мошенник платил зарплаты в несколько раз выше государственных. Кроме того, он хорошо знал человеческую психологию и умел втираться в доверие, в то же время был очень щедр на крупные взятки, а также на угощения в ресторанах, которыми задабривал партруководство на местах.НАЧАЛО КОНЦАКазалось, что процветанию мошенника ничего не угрожало. Но как это часто бывает, даже самые гениальные преступники прокалываются на какой-нибудь мелочи. Так получилось и с Павленко. Дело в том, что аферист решил с каким-то целями распространить в возглавляемой им "воинской части" облигации государственного займа. Один из работников недополучил их, после чего отправил соответствующую жалобу на имя тогдашнего заместителя председателя Совета министров СССР маршала Климента Ворошилова. Немедленно была организована проверка, в ходе которой следователи военной прокуратуры с огромным удивлением обнаружили, что указанная в письме воинская часть не значится ни в каких официальных списках.За расположенным в Кишиневе "штабом" Павленко была установлена слежка. Вскоре правоохранительные органы задержали более 400 человек, состоявших в фальшивом воинском подразделении афериста. Однако самого Павленко среди задержанных не оказалось. Сдал шефа его ближайший подчиненный с позывным Константинер, возглавлявший собственную контрразведку фальшивой организации. В итоге Павленко вместе с любовницей были задержаны 23 ноября. При этом рядом с аферистом обнаружили генеральские погоны. По всей видимости, преступник готовился к "повышению".СЛЕДСТВИЕ И СУДСледствие шло два года. Наконец, в конце ноября 1954-го начался судебный процесс (он будет длиться пять месяцев). Павленко просил о снисхождении, заявляя, что не ставил перед собой цели создать антисоветскую организацию, подчеркивая при этом, что еще может быть полезен обществу и государству. Тем не менее вынесенный 4 апреля 1955 года приговор трибунала Московского военного округа был максимально строг: мошенника приговорили к высшей мере наказания. Что касается его подельников-"офицеров", то они получили сроки лишения свободы от пяти до 25 лет. Вынесенный Павленко приговор обжалованию не подлежал. При этом до сих пор день, когда он был приведен в исполнение, неизвестен. Как и место захоронения советского военного афериста номер один. Стоит отметить, что Павленко, при преступном характере его деяний, был незаурядной и во многом оригинальной личностью, имел живой ум, молниеносно ориентировался даже в самой трудной ситуации. "Феномен Павленко" тем более удивителен, что его деятельность пришлась на военное и послевоенное сталинское время – годы, казалось бы, железного порядка и тотального контроля. Тем не менее даже в таких условиях было немало бардака и лазеек для коррупции. Павленко сумел избегать наказания 11 лет, при этом совершенно не маскируясь, а наоборот – всячески выделяясь и пытаясь стать респектабельным членом советского общества. Интересно и то, что в уголовном деле не фигурировал никто из высокопоставленных партийных чиновников той же Молдавской СССР, на территории которой дислоцировалась "воинская часть" преступника. Так, министр пищевой промышленности Кирилл Цуркан по итогам разбирательства получил всего лишь выговор. Некоторые исследователи пытаются объяснить это тем, что с Павленко был связан тогдашний руководитель Молдавии – Леонид Брежнев, который и смог отвести от своих подчиненных угрозу уголовного преследования. Так это или нет, установить сейчас вряд ли представляется возможным.

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