Героям реалити-шоу забыли сообщить о его закрытии

28 марта 2017, вторник, 18:46 – СОЧИ-24



Героям реалити-шоу забыли сообщить о его закрытии

Герои шотландского реалити-шоу на выживание "Эдем" на протяжении восьми месяцев продолжали жить в изоляции в условиях дикой природы, не зная о том, что телепроект закрылся. Из-за этого в Британии разразился настоящий скандал.Участников шоу отправилив дикий уголок Шотландии для проведения социального эксперимента. На протяжениицелого года они должны были жить в условиях полной изоляции от цивилизации истроить собственное независимое сообщество.Съемки программы началисьв марте 2016 года, но в эфир вышло всего четыре серии. Затем шоу отменили из-занизких рейтингов, не сообщив об этом его участникам, передает The Guardian.В процессе съемок многие герои разочаровались в концепции шоу, начав нарушать правила. Как сообщали СМИ, участники жаловались на усталость, голод, скукуи тяжелые условия жизни. Случались на проекте и столкновения интересов, из-зачего в коллективе возникали конфликты.В результате из 23участников на проекте остались десять, а 13 досрочно вернулись домой. Оставшиесяна шоу лишь недавно узнали о том, что проект закрыт с августа. Представители телеканала BBC Channel 4 заявили, что, возможно, отснятая часть еще выйдет вэфир в этом году.Отметим, в эфир шоу вышло в июле 2016 года.Последний эпизод был показан в августе того же года. Хотя официальныйTwitter проекта продолжалобновляться до октября.

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