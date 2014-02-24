|28 марта, вторник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Героям реалити-шоу забыли сообщить о его закрытии
28 марта 2017, вторник, 18:46 – СОЧИ-24
Участников шоу отправили
в дикий уголок Шотландии для проведения социального эксперимента. На протяжении
целого года они должны были жить в условиях полной изоляции от цивилизации и
строить собственное независимое сообщество.
Съемки программы начались
в марте 2016 года, но в эфир вышло всего четыре серии. Затем шоу отменили из-за
низких рейтингов, не сообщив об этом его участникам, передает The Guardian.
В процессе съемок многие герои разочаровались в концепции шоу, начав нарушать правила. Как сообщали СМИ, участники жаловались на усталость, голод, скуку
и тяжелые условия жизни. Случались на проекте и столкновения интересов, из-за
чего в коллективе возникали конфликты.
В результате из 23
участников на проекте остались десять, а 13 досрочно вернулись домой. Оставшиеся
на шоу лишь недавно узнали о том, что проект закрыт с августа. Представители телеканала BBC Channel 4 заявили, что, возможно, отснятая часть еще выйдет в
эфир в этом году.
Отметим, в эфир шоу вышло в июле 2016 года.
Последний эпизод был показан в августе того же года. Хотя официальный
Twitter проекта продолжал
обновляться до октября.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.