Гламурный наркобарон сел в тюрьму из-за селфи

17 марта 2017, пятница, 09:59 – ИА СОЧИ-24



Гламурный наркобарон сел в тюрьму из-за селфи

Перед очарованием соцсетей не могут устоять даже скрывающиеся от правосудия преступники. Так, полиции удалось поймать итальянского наркоторговца благодаря тому, что он вел слишком активную жизнь в Сети.Стражи порядка разыскивали наркобарона с острова Сардиния с мая 2016 года. Ивана Форнари обвиняли в торговле запрещенными веществами, а также в скупке и хранении краденого. В Италии преступнику грозило пять лет и семь месяцев заключения, передает Lenta.ru. Скрываясь от полиции Форнари сбежал в Мексику, где целый год жил в свое удовольствие. Преступник занимался в тренажерном зале, ходил на пляж, а также в рестораны и бары, ездил на экскурсии. При этом, наркоторговец активно выкладывал фотоотчеты обо всех своих развлечениях в соцсети Facebook, не подозревая, что ими любуются не только его друзья, но и полицейские. Аккаунт Форнари пестрит постами и гламурными снимками, на которых он в стильной одежде позирует перед камерами. Особенно в глаза бросаются шикарный шоколадный загар мужчины и подтянутое, мускулистое тело. Благодаря всей этой информации стражам порядка удалось легко вычислить не только любимые места преступника, но и адреса его дома и спортзала. Собранные данные были отправлены мексиканской полиции, которая и задержала любителя селфи. После этого наркоторговец был отправлен на родину, в Италию. На данный момент, Форнари поместили в следственную тюрьму Чивитавеккья.

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