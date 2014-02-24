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Гламурный наркобарон сел в тюрьму из-за селфи

17 марта 2017, пятница, 09:59 – ИА СОЧИ-24

Гламурный наркобарон сел в тюрьму из-за селфи
Гламурный наркобарон сел в тюрьму из-за селфи
Перед очарованием соцсетей не могут устоять даже скрывающиеся от правосудия преступники. Так, полиции удалось поймать итальянского наркоторговца благодаря тому, что он вел слишком активную жизнь в Сети.
Стражи порядка разыскивали наркобарона с острова Сардиния с мая 2016 года. Ивана Форнари обвиняли в торговле запрещенными веществами, а также в скупке и хранении краденого. В Италии преступнику грозило пять лет и семь месяцев заключения, передает Lenta.ru. Скрываясь от полиции Форнари сбежал в Мексику, где целый год жил в свое удовольствие. Преступник занимался в тренажерном зале, ходил на пляж, а также в рестораны и бары, ездил на экскурсии. При этом, наркоторговец активно выкладывал фотоотчеты обо всех своих развлечениях в соцсети Facebook, не подозревая, что ими любуются не только его друзья, но и полицейские. Аккаунт Форнари пестрит постами и гламурными снимками, на которых он в стильной одежде позирует перед камерами. Особенно в глаза бросаются шикарный шоколадный загар мужчины и подтянутое, мускулистое тело. Благодаря всей этой информации стражам порядка удалось легко вычислить не только любимые места преступника, но и адреса его дома и спортзала. Собранные данные были отправлены мексиканской полиции, которая и задержала любителя селфи. После этого наркоторговец был отправлен на родину, в Италию. На данный момент, Форнари поместили в следственную тюрьму Чивитавеккья. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Гламурный наркобарон сел в тюрьму из-за селфи

Перед очарованием соцсетей не могут устоять даже скрывающиеся от правосудия преступники. Так, полиции удалось поймать итальянского наркоторговца благодаря тому, что он вел слишком активную жизнь в Сети...»

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В Южном военном округе вскоре появится 8-я общевойсковая армия. Штаб нового формирования развернут в Новочеркасске, а его подразделения разместят в Волгоградской и Ростовской областях...»

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Россиян предупредили о метелях и дождях

В выходные жителей европейской части России расстроит непогода. Во многие регионы на смену весеннему теплу придут дожди и мокрый снег...»

сегодня, 08:29
Маткапитал предложили тратить по-новому

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о новом способе использования материнского капитала. Народные избранники хотят разрешить тратить эти деньги на покупку автомобиля...»

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