Глава МИД Британии отменил визит в Россию

8 апреля 2017, суббота, 15:43 – СОЧИ-24

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменили поездку в Россию. Это решение глава МИД принял в связи с событиями в Сирии: корабли США разбомбили базу местных военных, с территории которой якобы производились химические атаки."Мой приоритет сейчас – продолжать контакты с США и другими странами в преддверии встречи "Большой семерки", – заявил Джонсон. Сообщение об отмене визита была опубликовано на сайте ведомства.

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