Глава МИД Британии отменил визит в Россию

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменили поездку в Россию. Это решение глава МИД принял в связи с событиями в Сирии: корабли США разбомбили базу местных военных, с территории которой якобы производились химические атаки."Мой приоритет сейчас – продолжать контакты с США и другими странами в преддверии встречи "Большой семерки", – заявил Джонсон. Сообщение об отмене визита была опубликовано на сайте ведомства.
Эксперты считают, что газовую атаку могла совершить вооруженная оппозиция Газовую атаку в сирийской провинции Идлиб могла совершить вооруженная оппозиция. Некоторые эксперты считают, что и прежние аналогичные преступления в Сирии также могут быть на счету боевиков. Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли более 80 человек...»
Эксперты считают, что газовую атаку могла совершить вооруженная оппозиция Газовую атаку в сирийской провинции Идлиб могла совершить вооруженная оппозиция. Некоторые эксперты считают, что и прежние аналогичные преступления в Сирии также могут быть на счету боевиков. Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли более 80 человек...»