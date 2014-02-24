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Годовалый мальчик разоблачил мать и ее любовника

16 марта 2017, четверг, 12:31 – ИА СОЧИ-24

Годовалый мальчик разоблачил мать и ее любовника
Годовалый мальчик разоблачил мать и ее любовника
Житель Краснодара совершенно случайно запечатлел на камеру измену супруги. Разоблачить неверность жены ему помог годовалый сын, на глазах которого все и происходило.
По словам Андрея Немченко, он обратил внимание, что маленький сын странно себя ведет. Мальчик стал нервным, всего пугался, а самое главное – начал вдруг имитировать характерные для полового акта движения, пишет Life.ru. Тогда-то 29-летний мужчина и решил установить в квартире камеру, чтобы понять, что творится дома в его отсутствие. К своему ужасу, на видеозаписи он не только увидел, что жена накричала на ребенка, но и обнаружил доказательства ее измены. Как видно на кадрах, женщина занимается сексом с любовником прямо рядом с кроваткой малыша. В какой-то момент малыш просыпается и наблюдает за происходящим. "Когда видео до конца просмотрел, увидел, что дома у меня ночует какой-то дядя непонятный. Там кровать и рядом детская. Сын спал, потом проснулся и стоял смотрел, как мама с дядей делами занимались", – рассказал шокированный Андрей. Естественно, после увиденного мужчина не захотел больше оставаться в семье и ушел. Кроме того, он забрал сына, решив, что мальчику лучше держаться подальше от такой матери. Однако неверная супруга не согласна с обвинениями Андрея. По словам женщины, мальчик не мог видеть половой акт, так как стоял с закрытыми глазами. "Я знаю, как просыпается мой ребенок. Сначала он встает с кроватки с закрытыми глазами. Стоит и сам еще понять не может, что проснулся", – заявила она. При этом 23-летняя женщина подтвердила, что на видео зафиксирован момент, когда "мужу рога наставили". Скандальный инцидент прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. По мнению омбудсмена, аморальный поступок матери, конечно же, отразится на психике ребенка. Однако лишать женщину родительских прав не стоит. "Лишать ребенка матери – самая крайняя мера. Наверное, мать не отдавала отчет в том, что она делает", – добавил он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:16
Путин высказался о повышении пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин назвал вопрос повышения пенсионного возраста в нашей стране тонким и чувствительным. По его мнению, он требует неспешного подхода...»

сегодня, 18:00
Порошенко срывает захоронение Ленина

В РПЦ не поддерживают идею захоронения тела Ленина. Церковь считает, что данный вопрос утратил свою актуальность, так как на постсоветском пространстве идет процесс декоммунизации...»

сегодня, 17:30
Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал о зарплате пилотов крупнейшей российской авиакомпании. Оказалось, что командиры воздушных судов получают 470 тысяч рублей в месяц...»

сегодня, 16:59
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье погибли два человека

В Подмосковье, на трассе М-9 "Балтия", столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль..»

сегодня, 16:59
Путин сделал Меркель подарок

Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»

сегодня, 16:58
Французы в ужасе от нового теракта в Париже

Президент Франции Франсуа Олланд сделал официальное заявление по поводу взрыва в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, прогремевшего 16 марта. Он заявил, что это был теракт...»

сегодня, 15:58
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Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»
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