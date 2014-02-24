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Голая женщина упала с 11 этажа на севере Москвы

6 апреля 2017, четверг, 17:46 – СОЧИ-24


В экстренные службы города поступило сообщение от очевидцев трагедии. Они рассказали, что гуляли неподалеку от дома 25 по Зеленоградской улице на севере Москвы, как вдруг услышали громкий крик, который оборвался звуком удара. Рядом с домом они обнаружили лежащее лицом вниз тело обнаженной женщины, передает "Московский комсомолец". Прибывшим по вызову медикам осталось только констатировать ее смерть. По имеющейся на данный момент информации, женщина упала с высоты 11 этажа. При этом правоохранители не исключают, что ее могли насильно сбросить вниз. Обстоятельства произошедшего выясняются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Москвичи скорбят вместе с Питером

В центре Москвы на Манежной площади проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Санкт-Петербурге. Траурное мероприятие началось с минуты молчания, после чего собравшиеся почтили память художницы Ирины Медынцевой и других жертв трагедии...»

сегодня, 18:30
Финские власти прячут от граждан статьи о Крыме

Несмотря на приверженность – по крайней мере на словах – свободе слова, европейские политики, общественные деятели, да и сами журналисты очень внимательно следят за тем, чтобы до сознания простых обывателей не доходили "нежелательные" сведения..»

сегодня, 18:15
Убийцами полицейских в Астрахани оказались боевики "ИГ"

Выяснились новый подробности убийства бойцов Росгвардии в Ленинском районе Астрахани. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"...»

сегодня, 18:14
В Москве проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Петербурге

В Москве в 17:00 начался "Вечер памяти" жертв недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Траурное мероприятие проходит на Манежной площади в центре столицы...»

сегодня, 17:46
Голая женщина упала с 11 этажа на севере Москвы

В экстренные службы города поступило сообщение от очевидцев трагедии..»

сегодня, 17:45
Завершается подготовка к праймериз "Единой России"

На заседании Президиума Генсовета "Единой России" утверждены участки для предварительного голосования, которое состоится 28 мая 2017 года. Граждане, желающие принять участие в праймериз, могут узнать адрес ближайшего участка на сайте pg.er.ru...»

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